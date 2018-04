Parigi-Roubaix 2018 | Sagan come Hinault

Parigi -Roubaix 2018 - le pagelle : Peter Sagan - la lode nell’Inferno del Nord. Quick-Step - troppo aggressiva? Moscon lontano : Le pagelle della Parigi-Roubaix 2018 . Sagan Peter , voto 10: primo podio alla Roubaix e di conseguenza anche la prima vittoria nella Regina delle Classiche. All’ultima occasione utile raddrizza la sua campagna di primavera dopo le sconfitte alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre che rischiavano di metterlo in difficoltà nella sua rincorsa ad un successo di peso. Oggi ha preso il toro dalle corna e quando ne ha avuto ...

VIDEO Peter Sagan vince la Parigi -Roubaix : attacco a 50 chilometri dall’arrivo - trionfo al Velodromo in volata. Gli highlights dell’Inferno del Nord : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 con un memorabile attacco a 54 chilometri dall’arrivo che è già entrato nella leggenda del ciclismo. Il Campione del Mondo ha piazzato una stoccata micidiale, ha domato i tratti i pavé e soltanto un mitologico Dillier è riuscito a rimanergli in scia fino al Velodromo dove però la classe dello slovacco è risultata decisiva. L’alfiere della Bora ha vinto la seconda Classica Monumento della ...

Parigi Roubaix - un Peter Sagan gigantesco : E’ stata un’edizione spettacolare e drammatica quella che ha regalato quest’anno la Parigi Roubaix . Tra cadute, incidenti e attacchi l’Inferno del Nord non ha risparmiato emozioni forti, con un Peter Sagan che ha incorniciato una giornata perfetta. Il Campione del Mondo ha avuto ragione della Quickstep con un attacco da lontano, un azzardo andato a buon fine con la collaborazione di un incredibile Silvan Dillier, secondo. Purtroppo la corsa è ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi -Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

