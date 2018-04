Parigi-Roubaix 2018 | Peter Sagan scolpisce la leggenda sulle pietre! Trionfo epico del

Parigi-Roubaix - straordinaria impresa di Sagan : straordinaria impresa di Peter Sagan nella Parigi-Roubaix numero 116. Il tre volte campione del mondo e scrive una pagina di storia del ciclismo. L'ultimo a trionfare in maglia iridata nella regina delle classiche era stato il francese Bernard Hinault nel 1981. Per Sagan è il 104° successo in ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

VIDEO Michael Goolaerts - arresto cardiaco alla Parigi-Roubaix : i soccorsi al ciclista - dramma sul pavé : Michael Goolaerts ha avuto un arresto cardiaco durante la Parigi-Roubaix. Nelle prime battute di gara, durante il tratto numero 28 di pavè, il 23enne belga è caduto dalla bicicletta dopo aver accusato questo malessere. Il ciclista è stato prontamente soccorso con un defibrillatore, poi è stato portato in ospedale in elicottero. Il VIDEO dei soccorsi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

