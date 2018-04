Papa saluta Rom e Sinti | rispetto reciproco per vera integrazione

Fedez/ Playlist per Leone : Chiara Ferragni saluta il papà Marco : Fedez fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:22:00 GMT)