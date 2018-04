Papa ai Rom | ' Serve integrazione' e Salvini | ' Se rubassero di meno'

Il Papa saluta Rom e Sinti : cultura porti integrazione : Il Papa saluta Rom e Sinti: cultura porti integrazione Salvini: “Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno, se mandassero i figli a scuola invece di educarli al furto, sarebbe davvero una festa…” Continua a leggere

“Cosa fecero mamma e papà quando scomparve Ylenia”. Una rivelazione straziante : Romina Jr. parla di quei giorni terribili in cui la vita della famiglia Carrisi andò in frantumi. E di Al Bano e Romina in quei giorni infernali : Ventiquattro anni fa l’ultimo contatto. Era il primo gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi alzò la cornetta da una stanza del LeDale Hotel di New Orleans per parlare con la sua famiglia. Quattro chiacchiere con la madre Romina, poi il silenzio. Un silenzio straziante che nel cuore dei genitori è un urlo sordo e una speranza mai sopita di ritrovarla. Nonostante siano passati tantissimi anni, non passa giorno che Romina, Al Bano e le ...

A Roma Pasqua blindata. Il Papa : "Stop sterminio in Siria" : Dal Medio Oriente alla Corea, dalla Palestina all'Ucraina, dall'Africa al Venezuela Bergoglio invita il mondo al dialogo. 'Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Medioevo” - Roma senza Papa : Alla fine del ‘200 la fazione dei Guelfi, vicina al Papa, ha vinto la guerra; i ghibellini, vicini all’imperatore, hanno perso. Dei due pilastri che sostenevano l’idea di un potere universale, sovranazionale, che abbracciava tutta l’Europa, ne resta in piedi soltanto uno: il Papato. Sembrerebbe una vittoria senza appello, ma la situazione è ancora complessa, la chiesa vittoriosa è lacerata da nuove rivalità e nel vuoto creato dalla debolezza ...

Papa : rompere silenzi su ingiustizie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 31 MAR - L'annuncio della resurrezione vuole smuoverci, vincere la nostra inerzia, il nostro silenzio. "E in mezzo ai nostri silenzi, quando tacciamo in modo così ...

Pasqua - Papa Francesco : rompere silenzi schiaccianti sulle ingiustizie : Pasqua, Papa Francesco: rompere silenzi schiaccianti sulle ingiustizie Veglia Pasquale a San Pietro. Tra i battezzati, c'è anche il migrante nigeriano John Ogah che, lo scorso settembre, disarmò un rapinatore armato di machete Parole chiave: ...

JOHN OGAH - NIGERIANO EROE BATTEZZATO DA Papa FRANCESCO/ Roma - disarmò rapinatore armato di mannaia : JOHN OGAH, NIGERIANO EROE BATTEZZATO da PAPA FRANCESCO: Roma, il migrante disarò un rapinatore armato di mannaia a Centocelle. Oggi il "premio" durante la Veglia Pasquale della Notte Santa.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:36:00 GMT)

Roma - 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa : “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto : Roma, 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa: “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto Il Papa esprime speranza perché tanti giovani “continuano a consacrarti le loro vite divenendo esempi vivi di carita’ e di gratuità in questo nostro mondo divorato dalla logica del profitto”. Poi un duro attacco a chi, […]

