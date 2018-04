radio24.ilsole24ore

: RT @Radio24_news: Paola Piola: 'Per me la rovesciata è mio papà' | @padrieterni di @FedericoTaddia e Matteo Bussola - FranceValerio : RT @Radio24_news: Paola Piola: 'Per me la rovesciata è mio papà' | @padrieterni di @FedericoTaddia e Matteo Bussola - mrtest_ : Paola Piola: 'Per me la rovesciata è mio papà' - SaffronHorizon : RT @Radio24_news: Paola Piola: 'Per me la rovesciata è mio papà' | @padrieterni di @FedericoTaddia e Matteo Bussola -

(Di domenica 8 aprile 2018), ospite dei conduttori Federico Taddia e Matteo Bussola, ricorda suo padre, Silvio, calciatore di squadre come Juventus, Lazio e Pro Vercelli nonché campione del mondo ai Mondiali del 1938.è stato il primo a fare un goal in, molto prima di Cristiano Ronaldo eci racconta della sua dedizione per il calcio, di come si esercitava per fare ...