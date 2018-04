Panchina Udinese | Oddo rischia | gli ultimi aggiornamenti

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...

Panchina Udinese - Oddo non rischia ma… : Panchina Udinese, situazione delicatissima in casa bianconera, la squadra di Oddo è reduce da cinque sconfitte consecutive ma in particolar modo l’ultima contro il Sassuolo non è andata giù alla dirigenza. Brutto ko davanti al pubblico amico e contro una squadra in crisi nera, il percorso adesso diventa negativo. La classifica adesso non preoccupa quindi la posizione di Oddo al momento non è a rischio ma la conferma per la prossima ...

Panchina Udinese - deciso l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Udinese – Il cambio in Panchina in casa Udinese con l’esonero di Delneri e l’arrivo di Oddo ha portato gli effetti sperati, la situazione di classifica era difficilissima mentre adesso l’obiettivo è alla portata. Le ultime prestazioni non sono state positive, in particolar modo ben tre sconfitte consecutive ed un pareggio nelle ultime quattro giornate, adesso partita da non fallire davanti al pubblico amico ...