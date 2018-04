Pamela Mastropietro | la famiglia della 18enne romana | «Ancora niente funerali dopo due

Pamela Mastropietro - perizia Ris incastra Innocent Oseghale/ Scagionati 2 nigeriani - trovata terza traccia Dna : Pamela Mastropietro, perizia Ris incastra Innocent Oseghale sulla scena del delitto. Le ultime notizie: Scagionati due nigeriani, trovata terza traccia Dna. L'analisi si terrà il 6 aprile(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Colpo di scena nel caso di Pamela Mastropietro - trovato DNA diverso da quello di Oseghale : Una traccia diversa da quella, ormai identificata e attribuita a Innocent Oseghale, è stata trovata sul corpo di Pamela Mastropietro. Il DNA è maschile e appartiene al tassista che accompagnò la ragazza ai giardini Diaz.Continua a leggere

Pamela Mastropietro - lo sfogo dello zio : 'Non vi lascerò tregua - preparatevi a marcire in galera' : Le nostre forze di polizia, se vogliono, sono tra le migliori al mondo , per cui dico, a chi ha barbaramente ucciso mia nipote: potete cambiare la vostra ridicola versione dei fatti, che io, passo ...

Omicidio Pamela Mastropietro - la svolta : le analisi dei Ris incastrano Oseghale : L'esito della perizia condotta dai Ris è stato consegnato al capo della Procura Giovanni Giorgio e contiene una possibile svolta sull'Omicidio della 19enne romana uccisa ormai due mesi fa. "Nell'attico degli orrori Innocent Oseghale era solo". Scagionati gli altri due nigeriani sospettati.Continua a leggere

Pamela Mastropietro - Oseghale cambia versione : “Pamela era viva e quando sono tornato l’ho trovata nei trolley” : Innocent Oseghale, uno dei cittadini nigeriani arrestati per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata, il cui cadavere è stato fatto a pezzi e messo in due trolley, è tornato a parlare e ha riferito ai propri legali un’altra versione: “sono uscito per vendere marijuana ad una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l’ho lasciata viva a casa, con Desmond. quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa sono ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - Oseghale cambia versione. "L'ho lasciata viva - tornato a casa l'ho trovata nel trolley" : Gli inquirenti stanno ancora lavorando per mettere al loro posto i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata fatta a pezzi, il corpo chiuso in due trolley, ...

Pamela Mastropietro - Oseghale : "L'ho lasciata viva con Desmond - poi l'ho trovata nella valigia" : La nuova versione. «Sono uscito per vendere marijuana ad una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l'ho lasciata viva a casa, con Desmond; quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa...

Omicidio di Pamela Mastropietro - la verità di Oseghale. La confessione diventa un giallo : Macerata, 13 marzo 2018 - Poseguono gli accertamenti sull'Omicidio di Pamela Mastropietro , la diciottenne fuggita dalla Pars il 29 gennaio e ritrovata, uccisa e fatta a pezzi, il 31 in due trolley a ...

“L’ho uccisa io”. Pamela Mastropietro - arriva la svolta con tanto di confessione choc. Pensava di non essere ascoltato - ma è tutto registrato : Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. A quanto si apprende infatti c’è un indiziato numero uno. La pista, seguita dagli inquirenti da tempo, avrebbe trovato conferma nelle parole del diretto interessato. Si tratta di Innocent Oseghale, uno dei quattro nigeriani indagati per l’omicidio, che avrebbe ...

Pamela Mastropietro - Oseghale confessa : “Sono stato io e ho fatto tutto da solo” : Innocent Oseghale, uno dei nigeriani arrestati per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata e il cui cadavere è stato fatto a pezzi e messo in due trolley, avrebbe confessato il diletto. “Sono stato io e ho fatto tutto da solo“, queste le parole che, secondo Il Giorno, l’uomo avrebbe confessato in carcere. Oseghale viveva in via Spalato con una ragazza italiana, da cui ha avuto una bambina. Dopo il ...

Pamela Mastropietro - svolta nelle indagini : trovato il dna di Oseghale sul suo corpo : Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. Secondo i risultati degli accertamenti dei Ris, sui resti del suo corpo sarebbero state trovate tracce del dna di Innocent Oseghale, il nigeriano già in carcere per il delitto, e del tassista con il quale la ragazza trascorse la notte prima di essere ammazzata.Continua a leggere

Pamela Mastropietro uccisa da due coltellate nel torace : Non è stata overdose o una dose di droga tagliata male. Lo scrivono le perizie tossicologiche medico legali sul corpo della diciottenne per cui sono indagate quattro persone, tre nigeriani arrestati e ...