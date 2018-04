Palermo | trasfusione non autorizzata a una Testimone di Geova Medico nei guai

Palermo - trasfusione forzata a una testimone di Geova : medico condannato a un mese di carcere : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Palermo, , ...

Palermo - fece trasfusione a una testimone di Geova : medico condannato per violenza privata : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese è stato condannato a un mese di reclusione con la condizionale per violenza privata.Continua a leggere

