Palermo | il figlio neonato muore dopo un intervento | papà disperato aggredisce i medici

Palermo : pugno alla maestra del figlio - denunciato collaboratore scolastico : Palermo , 21 mar. (AdnKronos) – La maestra , davanti all’ennesima richiesta di fare uscire il figlio prima da scuola, dice al padre del bambino che le numerose assenze dalle lezioni potrebbero creare problemi all’andamento scolastico dell’alunno e l’uomo, per tutta risposta, dà un pugno in faccia alla docente. E’ accaduto presso l’istituto comprensivo Ignazio Florio, alla periferia Palermo . La donna, ...

Palermo : figlio dirigente Fn pestato - mai militato in centri sociali : Palermo, 26 feb. , AdnKronos, 'Io non ho mai militato in nessun centro sociale né ho mai frequentato questo luogo politico sedicente 'pacifista'. Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo, il segretario provinciale di Forza nuova ...