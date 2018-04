Pacifico | Isola di Rifiuti 3 volte la Francia

L'isola di plastica nel mezzo dell'oceano Pacifico : Al momento non esistono abitanti di questa isola ma se continuiamo di questo passo a breve esisterà una vera e propria nazione. Esattamente nell'oceano Pacifico , tra le Hawaii e la California esiste un'enorme accumulo di detriti avente le dimensioni di una vera Nazione, pensate che al momento L'isola possiede una superficie 3 volte più grande della Francia. L'isola in questione è stata nominata Great Pacific Garbage Patch ed è l'ammasso di ...

La grande isola di rifiuti del Pacifico è ancora più grande : Occorreranno quindi nuovi studi sia per approfondire le conoscenze sulla grande isola di plastica del Pacifico sia per esplorare le dimensioni del problema in altre parti del mondo.