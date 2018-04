OW | UDC per la prima volta nel governo cantonale

UDC : domani Cesa a Roma per analisi voto : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – domani, venerdì 16 marzo, a Roma, in mattinata, l’Udc promuove un incontro con i responsabili regionali del partito, i candidati e tutti coloro che hanno preso parte alla campagna delle scorse elezioni politiche. Sarà un’occasione di confronto importante per un’analisi del voto e della situazione politica attuale in vista dei prossimi delicati passaggi istituzionali. Presenti, tra gli altri, il ...

UDC : vicepresidenza - sorpresa e soddisfazione per Marco Chiesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Inviati sUDCoreani a cena da Kim Jong Un : Moon spinge per dialogo : ... Il presidente sudcoreano Moon Jae-in prosegue nella sua iniziativa per riportare la crisi nucleare e missilistica nordcoreana nell'alveo di un processo negoziale che porti a una soluzione politica. ...

Due importanti funzionari sUDCoreani sono partiti per la Corea del Nord : incontreranno Kim Jong-un : Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti lunedì per incontrare il dittatore NordCoreano Kim Jong-un, in quella che sarà la prima riunione di questo livello degli ultimi sei anni. I due funzionari sono Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del The post Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord: incontreranno Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Zurigo : Corine Mauch - PS - rimane sindaca - sconfitta per UDC e PLR : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Elezioni : De Poli (UDC) - squadra centrodestra unica certezza per stabilità Italia : Padova, 23 feb. (AdnKronos) – ‘La squadra del centrodestra e’ l’unica che può dare certezze e stabilità al Paese. L’Italia e il Veneto non hanno bisogno di dilettanti allo sbaraglio”. Lo ha detto Antonio De Poli (Noi con l’Italia Udc), candidato del centrodestra in Senato, partecipando alla conferenza stampa della coalizione a Palazzo Moroni, a Padova. ‘Più autonomia, meno tasse: questi sono i ...