Olimpia Milano Torino Streaming video e diretta tv | orario | risultato live basket Serie

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) - Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. "Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea". La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manif