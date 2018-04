OK Google | come attivare questa funzionalità su Android e iOS

Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo : Nel corso degli ultimi mesi, per intenderci quelli successivi all'arrivo di Android 8.1 Oreo, numerosi utenti possessori di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno riscontrato problemi con il touchscreen; vediamo allora come risolvere con Magisk il fastidioso multi-touch bug che affligge gli smartphone del colosso di Mountain View. L'articolo Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo ...

Ecco come avere un assaggio di Google Fuchsia sul proprio browser Web : uno sviluppatore ha deciso di creare una versione Web di Google Fuchsia, la nuova interfaccia di Google, per aiutarci a immaginare come potrebbe essere

Come segnalare a Google contenuti copiati : Copyright e Internet sono agli antipodi, ma se lasciamo che i siti canaglia (Come li definisco io) facciano i loro comodi non usciremo mai da questa situazione surreale quindi vediamo Come segnalare a Google contenuti copiati. C’è chi lavora impegnando tempo, fatica e denaro e chi beneficia del lavoro degli altri con il classico e quanto mai attuale copia/incolla da altri siti. Le violazioni di copyright sono, purtroppo, all’ordine ...

Google Home e Google Home Mini : come fare la prima configurazione : Dopo una lunga attesa Google Home e Google Home Mini sono arrivati ufficialmente in Italia, sia sul Google Store che nelle catene di

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...

Come scoprire cosa Google sa (e non sa) di me. Grazie a Google : Altro che datagate. Basta accedere al proprio account per scoprire tutte le informazioni raccolte da Big G su di noi, dai luoghi visitati alle persone che frequentiamo. E ritrovare interi anni di vita compressi in un file Zip ...

Come gestire e proteggere i propri dati su Google - secondo Google : Visitando Account Personale su myaccount.Google.com è possibile, da ormai due anni, gestire in assoluta trasparenza tutti i dati legati al proprio account Google: Nella sezione Informazioni personali e privacy ad esempio è possibile tra le altre cose anche attivare e disattivare la cronologia dei luoghi visitati. che consente a Google Maps di fornire consigli per ottimizzare il tragitto verso casa. E’ ...

Una settimana con Google Home - ecco come funziona : Anticipati da un annuncio di poco più di una settimana fa, gli altoparlanti intelligenti di Google sono finalmente arrivati sul mercato italiano. Google Home e Google Home Mini si possono acquistare nello store online della casa di Mountain View o nelle catene di elettronica al prezzo rispettivamente di 49 e 159 euro, ma trattandosi dei primi prodotti di questo tipo (Apple Homepod e Amazon Alexa latitano in Italia) può essere difficile capire se ...

Come creare percorsi e itinerari in Google Maps : Disegnare una mappa, un tracciato o un percorso in Google Maps è davvero semplice. Niente squadra e righello, niente compassi d’antiquariato nautico, sarà sufficiente connettersi My Maps per iniziare a creare il proprio personalissimo itinerario, arricchendolo di dati relativi a punti di interesse e distanze. Inviarlo ai propri amici e parenti sarà poi un gioco da ragazzi. Nel tutorial di oggi, vedremo quindi Come creare percorsi e itinerari in ...

Come trasformare Google Home in un jukebox anni ’60 : Ora che è arrivato in Italia, anche noi possiamo sbizzarrirci con Google Home. Negli Stati Uniti già da un paio d’anni ci sono utenti che se ne inventano tante per dare nuova vita a questo assistente vocale. Un po’ di pensiero laterale e un pizzico di creatività bastano per trasformare il cilindretto bianco in nientemeno che un jukebox vecchio stampo. L’idea è stata partorita dallo YouTuber hoveeman ed è basata sugli Rfid, i ...

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Google Home : che cos'è e come funziona? : Google Home: le principali funzionalità Tra le numerose funzionalità del nuovo Google Home troviamo le seguenti: rispondere alle nostre domande facendo ricerche online; ascoltare musica in streaming ...

Gli sfondi esclusivi Google Pixel “Come and Play” per tutti : link download : Gli esclusivi sfondi “Come and Play” disponibili in precedenza solo sui dispositivi Google Pixel sono ora disponibili per tutti gli smartphone android e Apple iPhone, ecco il link per il download dei wallpaper in alta definizione.Finalmente potete provare sul vostro smartphone Android i nuovi ed esclusivi sfondi destinati originariamente solamente per i dispositivi Google Pixel.Stiamo parlando della serie di Wallpaper “Come and ...

Come sostituire Bixby con Google Assistant [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed ha un tasto dedicato per essere attivato anche sul Galaxy S9/S9+. Se però vi piace Google Assistant al posto di Bixby siete nel posto giusto Come sostituire Bixby con Google Assistant su Galaxy S9 e S9+ Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 ed anche sul […]