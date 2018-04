Oggi si vota in Ungheria

Ungheria - Oggi si vota : Orban in vantaggio : Il suo messaggio elettorale è semplice: arriveranno milioni di migranti musulmani in caso di vittoria degli oppositori, e lui solo sarebbe capace di difendere la nazione contro questo pericolo mortale

Camere - "risiko" capigruppo : tutti i nomi in ballo - Oggi si vota : Manca un senatore al plenum di palazzo Madama. Si lavorerà dunque, per ora, con 314 eletti e sei senatori a vita e di diritto. Fino a quando la Giunta per le elezioni, una volta insediata nella sua...

Parlamento - Oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appOggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Oggi le votazioni : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

Camere - è scontro : da Oggi si vota - ma non c'è più traccia di accordi sui nomi : Anche qui, tra mille incognite: se i 'dem' fossero un partito ancora capace di iniziativa politica, nonostante la sconfitta, il Pd si troverebbe nella condizione ideale per tornare in gioco. La ...

Camere - da Oggi si vota. Il M5S boccia Romani : rebus sulle presidenze : L’azzeramento è totale. Nel senso che tutto quanto era stato messo in piedi tra Cinquestelle e Lega è crollato a causa di Berlusconi, e ne restano solo macerie fumanti. Col risultato che le votazioni per le presidenze delle Camere inizieranno stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. Lo scenario politicamente più dramma...

L’ombra dei brogli sulle elezioni russe : piOggia di video di scrutatori che votano più volte : Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Russia con oltre il 76% dei voti. Un risultato scontato su cui però aleggia L’ombra dei brogli. In molti seggi, le telecamere interne mostrano come gli scrutatori inseriscano diverse schede nell'urna. Altri casi riguardano voti multipli o intimidazioni a studenti e lavoratori per obbligarli recarsi a votare.Continua a leggere

Cavriago - l’ex Pietroburgo d’Italia che Oggi vota M5s : “Sinistra? Voltagabbana”. “Guardiamo avanti” : La piccola Pietroburgo d’Italia si è ribellata. Non è bastato lo sguardo fiero di Lenin. Il paese gli ha voltato le spalle nel segreto dell’urna. Per la prima volta a Cavriago, piccolo borgo rosso dell’(ex) rossissima Emilia, unica città d’Occidente ad aver dedicato un busto al leader comunista, il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico. Lieve sorpasso alla Camera (32% contro 31%), e pareggio al Senato (30,7% a testa) ma ...

SONDAGGI POLITICI/ Analisi Elezioni 2018 : chi aveva votato Pd - Oggi sceglie Di Maio : SONDAGGI e Analisi post voto Elezioni 2018: ultime notizie e scenari elettorali. Il voto per le varie fasce d'età: giovani bocciano Renzi e Berlusconi. Voto e lavoro, i risultati(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:35:00 GMT)

Come si vota alle elezioni politiche di Oggi : Le cose da sapere sul voto di oggi per rinnovare Senato e Camera: i seggi chiuderanno alle 23 The post Come si vota alle elezioni politiche di oggi appeared first on Il Post.

