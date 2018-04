Numeri record per la 50esima Agriumbria

Samsung stima Numeri da record nel primo trimestre : MILANO - Samsung Electronics stima nel primo trimestre 2018 profitti operativi ai massimi di sempre in rialzo annuo del 57,58% al nuovo record di 15.600 miliardi di won , 14,6 miliardi di dollari, , ...

Ciclismo Cup - Settimana Internazionale Coppi e Bartali : Numeri da record per PMG Sport : Lo dimostrano ancora una volta i dati di visualizzazione e condivisione rilevati dai siti che hanno stretto l'accordo con PMG Sport per mandare in streaming la Settimana Internazionale Coppi e ...

Lotto e SuperEnalotto - estrazione oggi 27 marzo 2018. Jackpot record - ecco tutti i Numeri : Occhio ai numeri vincenti del SuperEnaLotto. Il Jackpot in palio per l’estrazione di oggi, martedì 27 marzo 2018, è di ben 119,4 milioni di euro. Tanto vale il biglietto con la sestina...

Vincenzo Nibali - Numeri non da record per l’impresa alla Sanremo : l’impresa di Vincenzo Nibali alla Milano Sanremo è già consegnata alla storia del ciclismo. Il fuoriclasse del Team Bahrain ha regalato spettacolo ed emozioni forti con un finale da brividi e che ha riportato al ciclismo di un tempo, quello senza la specializzazione esasperata di oggi. All’aspetto emozionale che ha trovato nella Sanremo un momento esaltante, fa da contraltare quello più freddo e scientifico dei numeri. Grazie a Strava, la app ...

Salah sembra Messi allo specchio : Numeri record - Guardiola si spaventa : Un poker pazzesco, una magia dopo l'altra. E un gol identico a quello di Messi. Salah si è preso la Premier in attesa di Champions e Mondiale

Numeri record per la raccolta differenziata Aciam - la Piana del Cavaliere raggiunge il 65% in un anno : Grazie alla raccolta differenziata, migliaia di tonnellate di materiali ogni anno carta, plastica, vetro, metallo e legno in Italia e nel mondo, vengono sottratte allo smaltimento in discarica e ...

Wall Street tocca nuovi record grazie ai Numeri sul mercato del lavoro : Wall Street spinge sull'acceleratore aggiornando nuovi massimi di sempre sull'onda dell'entusiasmo per il Job Report . Il Dipartimento del lavoro americano ha annunciato l'apertura di 313 mila buste ...

Probabili formazioni / Tottenham Juventus : Numeri e record bianconeri. Quote - ultime novità live : Probabili formazioni Tottenham Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Numeri da record per il Micam 2018 : Segnali positivi I segnali positivi per il mondo delle calzature non si fermano solo alla Fiera , perché finalmente - dopo un decennio di stallo dei consumi - sembrano essere tornati a crescere gli ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i Numeri dell’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...

Numeri da record per il Six Invitational 2018 dedicato a Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Six Invitational 2018, l'evento culminante della seconda stagione della scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, ha ottenuto Numeri da record. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Il Six Invitational ha celebrato l'anniversario del lancio di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege riunendo appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e streamer a Montreal, in Canada, la città natale del gioco.Read more…

Estrazione del SuperEnalotto - in 4 sfiorano la vincita record. Lotto e 10eLotto : tutti i Numeri : Nessun 6 né 5+1 nell’ultima Estrazione del SuperEnaLotto. Non c’è traccia della sestina vincente che com’è ormai noto a chi segue il gioco non esce dallo scorso agosto. Il...