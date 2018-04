Non ha clienti al bar e prende a colpi di chiave inglese il sindaco

Apple vs Facebook : "Noi Non monetizziamo i nostri clienti - Non li trattiamo da prodotti. La privacy è un diritto umano" : "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti...ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un diritto umano, una libertà civile".Apple contro Facebook sull'onda dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del ...

Codacons : "Tim addebita ai clienti gli aumenti Nonostante il blocco dell'Antitrust" : Il Coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori tiene alta l'attenzione su un tema che riguarda milioni di italiani. E' emerso infatti che nonostante il blocco degli incrementi...

Camere - Bongiorno : “Io presidente? Avete terrorizzato miei clienti. Il nome della Lega era Calderoli - io Non all’altezza” : “Il nome della Lega era Calderoli, a me non è mai stato proposto né accettato, probabilmente non ero all’altezza”. Così Giulia Bongiorno, neosenatrice della Lega, smentisce la sua candidatura a presidente del Senato. “Il mio nome lo Avete fatto voi – dice l’avvocato ai cronisti lasciando la riunione del gruppo in Senato – e si sono terrorizzati alcuni clienti”. L'articolo Camere, Bongiorno: ...

Attacco agli chef (e se i clienti Non avessero sempre ragione?) : E adesso c’è pure la pizza servita nel nuovo bistrot di Carlo Cracco a far discutere. Non tanto per il prezzo di 16 euro (alto, ma frequente ormai in diverse pizzerie italiane). Ma perché lo chef ha innovato la «Margherita», simbolo di Napoli e della pizza Patrimonio dell’Unesco. Per la cronaca, la versione «cracchiana» prevede un impasto diverso con cereali combinati tra loro per renderlo croccante e una salsa più densa rispetto ...

F1 Mercedes - Wolff : «I nostri clienti Non hanno protestato con la Fia» : TORINO - A gennaio la Fia ha inviato una direttiva a tutte le scuderie della Formula 1 nel quale viene sottolineato l'obbligo dei costruttori di power unit di fornire ai team clienti un hardware ed un ...

Giovane - ricchissima - guadagna oltre 5mila euro a settimana e i clienti Non riescono più a fare a meno di lei. Il motivo? È lei stessa a svelarlo (senza pudore) : Una vita fatta di cene stravaganti, in ristoranti esclusivi servita dai cuochi migliori del mondo, appena scesa o prima di salpare in mare a bordo di un lussuoso yacht. O di andare a dormire in un hotel a cinque stelle, circondata da ogni genere di comfort. E ancora, voli privati attraverso ogni angolo del pianeta. Bella Laroue, 22 anni, affronta così le sue giornate: un racconto che pare scritto soltanto per suscitare l’invidia ...

Acqua - troppe municipalizzate Non in regola : i danni per i clienti : E di riprendere i lavori, tutelare economia e necessità della popolazione per ora non se ne parla. Le Regioni hanno creato gli Ato, ma spesso sono rimasti sulla carta. Ad Abruzzo, Campania, Molise, ...

Ryanair - altre 37 rotte e 39 milioni di clienti "Non vendete Alitalia a gruppi stranieri" : L'Italia è uno dei grandi mercati del trasporto aereo , questo aumenta l'amarezza per l'assurdo destino di Alitalia, perciò le compagnie internazionali investono per crescere in casa nostra, e meno ...

Bologna - clienti pagavano hotel e aerei - ma i biglietti Non venivano acquistati : a giudizio i titolari di un'agenzia di viaggi : I clienti prenotavano da loro una vacanza da sogno o semplicemente l'aereo per tornare a casa, ma poi si trovavano con hotel non pagati o biglietti di viaggio inesistenti. Compariranno il 6 aprile ...

Bimba fatta prostituire - i genitori Non rispondono al gip. I due 'clienti' : "Mai sesso con lei né con la mamma" : I genitori accusati di aver fatto prostituire la figlioletta di 9 anni in cambio di denaro, davanti al gip Antonella Consiglio - che ne ha disposto i domiciliari - e davanti al pm che ha condotto...

Xiaomi rassicura i propri clienti indiani : niente aumenti Nonostante i margini ridotti : nonostante i nuovi dazi doganali in India, che ridurranno i margini dei produttori, Xiaomi assicura che non aumenterà i prezzi dei propri dispositivi e starebbe già cercando una soluzione con i propri partner. L'articolo Xiaomi rassicura i propri clienti indiani: niente aumenti nonostante i margini ridotti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Papa Francesco a Poste Italiane : 'Non abbandonate capillarità del servizio e Non sbuffate con i clienti' : 'Nel difficile equilibrio tra contenimento dei costi e competitività, abbiate sempre cura che l'attenzione al bilancio non vada a scapito della qualità del lavoro, né comprometta quel principio di ...