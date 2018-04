Non getti fango sulle persone

Giorgetti : Lega Non parteciperà a governo istituzionale : Roma, 8 apr. , askanews, 'E' difficile immaginare un governo con personaggi non votati da nessuno, i governi tecnici sono stati bocciati dagli italiani, quindi la Lega non ci sarà'. Così Giancarlo ...

Giorgetti : Di Maio Non può chiedere tradimenti a noi o al Pd : Roma, 4 apr. , askanews, La Lega non tradirà l'alleanza con il centrodestra, è disponibile a un confronto sul programma con M5s ma a patto che non si chiedano 'tradimenti'. Lo ha detto Giancarlo ...

Ermal Meta sul televoto nei talent show e a Sanremo : “È una questione affettiva - Non esprime oggettività” : Ermal Meta sul televoto nei programmi televisivi e i talent show: l'artista vincitore di Sanremo rivela il proprio punto di vista sul meccanismo che gli ha dato la vittoria all'ultimo Festival della Canzone. Durante una piccola conferenza stampa a Lugano, di cui il video è stato pubblicato su Facebook, Ermal Meta ha parlato dell'utilizzo del televoto nei talent show e nei programmi televisivi che prevedano delle eliminatorie. A tal ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti Non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Autismo : Non solo bimbi - primi progetti di lavoro per over-18 : Una realtà da denunciare, rilevano le associazioni, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo in occasione della quale oggi, nel mondo e in Italia, tanti monumenti si ...

Caccia all'esecutivo che Non c'è : si fa largo la sagoma di Giorgetti : Quando nel Palazzo la confusione è grande, per orientarsi in quel labirinto delle trattative per la formazione di uno dei governi più difficili della storia della Repubblica, bisogna cercare qualche aneddoto in luoghi estranei alla politica. Vincenzo Scotti, ex ministro democristiano è il fondatore di quella specie di think tank del grillismo di governo che è l'università Link. Da lì provengono molti dei ministri presenti nella lista ...

Parlamento : Giorgetti - Romani? Non è detto ma alleanza forte (2) : (AdnKronos) – Quanto all’andamento del voto alla Camera “la terza votazione” che si farà già oggi, osserva Giorgetti, non è dirimente: “Tanto finchè non si sblocca al Senato, non si sblocca neanche qua. Domani” alla terza votazione “al Senato escono i nomi del ballottaggio” ma “qui la votazione decisiva sarà la quinta. Purtroppo noi domattina il presidente non lo facciamo. Lo faremo domani ...

Per il Pd un leghista alla Camera Non è un tabù : i Dem potrebbero appoggiare Giorgetti alla presidenza... : Un Giancarlo Giorgetti presidente della Camera non viene mal visto in casa Pd, nella parte ancora renziana del partito, ma non solo. Innegabilmente leghista - certo - anzi silenziosa forza trainante del Carroccio in tutte le sue stagioni, ma anche ex saggio di Giorgio Napolitano e interlocutore di Sergio Mattarella oltre che di pezzi di mondo della finanza, bocconiano di umili origini, Giorgetti, il volto dialogante di Matteo Salvini, potrebbe ...

Maltempo - gli esperti : “Stop agli allarmi da soggetti Non qualificati” : L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime “viva preoccupazione per il sempre più frequente dilagare, sui mezzi di comunicazione, di previsioni relative ad eventi meteorologici intensi emesse da soggetti non dotati di comprovata qualificazione in materia e – fatto ancora più grave – per la pubblicazione, da parte degli stessi soggetti, di avvisi relativi a presunti pericoli per la ...

"Siate scialli - Non siamo oggetti fragili. Avere troppa cura delle persone con handicap fa male" : Beatrice Vio, 21 anni, campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale ha le idee chiare: "Basta trattare i disabili da diversi, dovere essere scialli e sorridere". Queste le parole pronunciate dalla giovane Bebe durante la presentazione del suo secondo libro (Se sembra impossibile allora si può fare, Rizzoli) davanti ad una platea di 250 persone (composta da ragazzi e non solo) a Tempo di Libri, fiera dell'editoria ...

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» video : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Massimo Boldi/ Da Nonno a papà - i progetti del Cipollino e sulla lite con De Laurentiis dice.. (Domenica Live) : Massimo Boldi è in piena rinascita e dopo aver perduto la testa per la compagna più giovane di 30 anni, pensa già a diventare di nuovo padre. Il comico sarà ospite di Domenica Live. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:11:00 GMT)

Energia : ENEA firma accordo con società Non profit Fratello Sole per progetti nel campo della lotta alla povertà energetica : I presidenti di ENEA Federico Testa e della società non profit Fratello Sole Fabio Gerosa hanno siglato un protocollo d’intesa della durata di 5 anni per il contrasto alla povertà energetica, attraverso azioni di trasferimento tecnologico e progetti di efficientamento su vasta scala nelle strutture che assistono persone svantaggiate. “Per l’ENEA questo accordo è di particolare valenza, perché si propone di lottare contro un dramma che ...