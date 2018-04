ilfattoquotidiano

Non chiamateli bamboccioni, i millennial salveranno l'Italia

(Di domenica 8 aprile 2018) C’è un settore sociale che ha sofferto più di ogni altro gli effetti della crisi economica cominciata nel 2008: i giovani della generazione. I nati tra il 1980 e il 2000 sono parte della generazione più istruita e preparata della storia italiana; una generazione che ha girato il mondo, ha studiato le lingue straniere, ed è esperta nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, sempre più necessarie in una società digitale. Ma si tratta pure di una generazione che per la prima volta da molti decenni a questa parte si trova a affrontare prospettive economiche peggiore di quelle dei propri genitori. Alcuni dati fotografano la difficile situazione contro cui stanno lottando i nostri giovani. La disoccupazione giovanile resta oltre quota 35% e due giovani su tre che cercano lavoro sono in attesa del primo impiego, in un paese in cui l’età media dei lavoratori è aumentata ...