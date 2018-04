“Non ballo!” Terremoto ad Amici L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale dista già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerinache da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ diCelentano però ha stupito tutti con un comportamento che nessuno avrebbe mai immaginato, tanto è vero che in molto hanno pensato che l’con la sua maestra si arrivato al capolinea. Tutto è iniziato con l’esibizione della ballerina Valentina Verdecchi che è stata molto criticata dalla maestra di danza. Si sa che la Celentano è molto severa, ma nei confronti della giovane è stata particolarmente pesante. Per l’esibizione alla ragazza era stata assegnata una coreografia ...