“Non abbiamo mai smesso di amarci” | lei 78 anni | lui 83 | si risposano 50 anni dopo il

Presidenti Camera e Senato - è stallo/ Scheda bianca per tutti : Lega - “Non abbiamo deciso se votare Romani” : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:45:00 GMT)

“Non abbiamo più sue notizie”. Il mondo del calcio in ansia di fronte alla sua sparizione. Colleghi e tifosi lanciano appelli disperati. Ma di lui - nessuna traccia : Una vita intera passata a vestire la maglia della sua nazionale, per la precisione 14 anni, fino a diventarne un simbolo indiscusso. Ora, una nazione intera è in ansia per la sua scomparsa: un caso che sta allarmando non poco in queste ore gli appassionati di calcio di tutto il mondo, inizialmente increduli di fronte a una notizia che sembrava la più classica delle bufale e invece, purtroppo, si è rivelata verissima. Tutto è successo nel ...

Yaya Touré è sparito : “Non abbiamo notizie di lui” : Il centrocampista Yaya Touré è sparito, la Costa d’Avorio è in ansia, ecco il comunicato: “Se tutti gli altri giocatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais, non è il caso di Yaya Touré – si legge nel comunicato – Lo staff è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d’Africa 2015″. Il calciatore è stato convocato n vista delle sfide amichevoli in programma contro Togo (24 marzo) e ...

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

Confine Italia-Francia - la Farnesina sulle acque territoriali : “Non abbiamo ratificato accordo di Caen - non cambia nulla” : “I confini marittimi tra Italia e Francia sono immutati“. Cosi’ il direttore generale della Farnesina per l’Unione Europea, Giuseppe Buccino, intervenendo al programma di Radio 3 ‘Tutta la citta’ ne parla’, a proposito del caso sollevato da alcuni politici su possibili cessioni di acque territoriali dall’Italia alla Francia. L’ambasciata di Francia a Roma, ha spiegato Buccino, “ha ...

Ravetto vs Marzano : “Non abbiamo vinto perché Berlusconi non era candidabile”. “La sua era è definitivamente conclusa” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e Michela Marzano, filosofa ed ex deputata Pd. Quest’ultima definisce Berlusconi “qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle” e aggiunge: “Le conseguenze del Berlusconismo si continuano a vedere, questi risultati elettorali sono la diretta conseguenza di 20 anni di Berlusconi, ma credo si possa parlare di lui al passato”. Non ci sta Ravetto, che obietta: ...

Fabrizio Corona - la fidanzata Silvia Provvedi : “Non chiedetevi se abbiamo fatto l’amore” : Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona, è stata intervistata dal settimanale Chi e ha raccontato quanto sia felice di riavere a casa il compagno: “Fabrizio, cioè il mio fidanzato, lo scorso 21 febbraio, ha lasciato il carcere di San Vittore dopo 16 mesi di galera – ha raccontato la cantante- Da dove ricomincia Fabrizio? Da alcune privazioni, da altre soddisfazioni. Niente interviste, niente social, niente ...

Serie A - Roma. Di Francesco : “Non abbiamo reagito” : “Perdere è un campanello d’allarme”. Pallotta furioso. Crisi. Il Milan ha battuto per 2-0 la Roma nel posticipo domenicale valevole per la 26° giornata di campionato. I rossoneri, espugnando l’Olimpico, hanno inflitto ai giallorossi la quinta sconfitta interna della stagione 2017/18. Disuniti. A margine di una gara giocata tra il freddo e la pioggia, l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ...

Cecilia Capriotti e Craig Warwick non appoggiano Eva Henger : “Non abbiamo visto Francesco Monte fumare marijuana” : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti e Craig Warwick non stanno dalla parte di Eva Henger Dopo Nadia Rinaldi, anche Cecilia Capriotti e Craig Warwick prendono le distanze da Eva Henger e dal canna-gate che ha travolto Francesco Monte. La showgirl e il sensitivo hanno ribadito all’Isola dei Famosi di non aver mai visto l’ex tronista […] L'articolo Cecilia Capriotti e Craig Warwick non appoggiano Eva Henger: “Non abbiamo ...

Lazio - De Vrij scrive ai tifosi e conferma : “Non abbiamo trovato l’accordo” : Stephan De Vrij a fine stagione lascerà la Lazio a parametro zero. Il difensore olandese non rinnoverà il proprio contratto con il club biancoceleste. Ad annunciarlo è stato il ds dei capitolini, Igli Tare, prima del match contro il Verona e oggi è arrivata la conferma del giocatore. De Vrij infatti ha scritto un messaggio sui propri social rivolto ai tifosi laziali: “É stato un periodo difficilissimo pieno di specuLazioni sul mio futuro ...

“Non sono bella come le sue ex”. Chi è la nuova fidanzata di Max Biaggi. Michelle Carpente rompe il silenzio dopo la paparazzata con il campione. E sì - è un volto familiare : dove l’abbiamo già vista : “Tutto è successo in modo veloce – aveva spiegato Bianca Atzei al settimanale Chi appena uscita la notizia della rottura con Max Biaggi, a fine ottobre scorso – Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”. Era ...

MI AMI : “Potere al Popolo usa le nostre immagini. Parlano di diritti e li calpesta arrogantemente”. La replica : “Non abbiamo prodotto noi questa immagine” : I comunisti non mangiano i bambini ma sgraffignano manifesti altrui. Una lunga e buffa querelle sui diritti negati tra “lavoratori” è avvenuta per alcune ore sui social. Protagonisti la formazione elettorale Potere al Popolo e il festival musicale MI AMI Musica Importante a Milano. Il partito che ha come capo politico Viola Carofalo ha pubblicato un post di promozione elettorale del proprio logo sulla propria pagina Facebook. Solo che quella ...

Macerata - Renzi : “Non abbiamo giocato la carta dello sfascio e della distruzione. Minniti? Ha fatto molto per la sicurezza” : Nell’ultimo mese di campagna elettorale Matteo Renzi riprende con le dirette Facebook per dialogare con simpatizzanti e militanti Pd. E durante il ‘matteorisponde’ affronta anche i temi della tentata strage commessa da Luca Traini a Macerata e e misure che propone di mettere in campo sul tema dell’immigrazione. “Traini – afferma il segretario del Partito Democratico – il potenziale killer di sei ragazzi ...