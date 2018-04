Noi donne siamo migliori | diciamolo

Pierferdinando Casini e Andreotti - Bisignani : 'Donne - partiti - banche e Renzi' - il ritrattiNoi di Pierferdy : E fu così che Giulio Andreotti mise in croce Pierferdinando Casini . Il dialogo tra i due democristiani, inventato ma verosimile, lo mette in scena sul Tempo Luigi Bisignan i, uno che la Dc , vecchia ...

UOMINI E DONNE / Raffaella MenNoia e quella rivelazione su Sara Affi Fella (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Il monologo di Paola Cortellesi ai David : Noi donne discriminate anche nel lessico... : Paola Cortellesi ha aperto la 63ª edizione dei David di Donatello, gli 'Oscar' del cinema italiano. Introdotta dal conduttore Carlo Conti, l'attrice romana ha portato sul palco degli studios di ...

Napoletani scomparsi in Messico - ?le donne delle famiglie : «Li andiamo a cercare Noi» : Da troppo tempo attendono notizie, dicono di essere state abbandonate e di essere pronte a partire per il Messico per cercare, in prima persona, a costo di qualsiasi rischio, i propri congiunti...

"Donne come Noi" : un libro racconta 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

Maria Grazia Cucinotta : «Noi donne dovremmo essere più complici» : La lista dei suoi successi è lunga: madre, moglie, attivista, filantropa, modella, attrice, poduttrice, sceneggiatrice e regista- al momento è impegnata in una serie web (e forse tv) che si intitola Teen, dedicata a come vedono la vita gli adolescenti. È stata anche Bond Girl per dieci minuti in Il mondo non basta ed è conosciuta a livello internazionale per il ruolo di Beatrice in Il Postino, accanto a Massimo Troisi. Maria Grazi Cucinotta, ...

8 marzo - “per gli 1 - 7 milioni di donne disabili c’è poco da festeggiare. Più difficile per Noi esercitare ogni diritto” : “C’è poco da festeggiare perché c’è ancora molto da fare per difendere i nostri diritti di donne e di persone con disabilità. Siamo percepite prima di tutto come malattia“. Ad accendere un faro sulla situazione delle donne con disabilità, in occasione dell’8 marzo, è l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), che da anni ha creato un Gruppo donne. “Nonostante l’Italia abbia introdotto norme ...

Libri - 100 italiane eccezionali in 'Donne come Noi' : ... schermitrice e campionessa paralimpica , Giulia Buongiorno , avvocato e politica, Chiara Vigo , l'ultima tessitrice e maestra di bisso al mondo, Irma Testa , unico pugile donna a portare il ...

“Noi che ci vogliamo così bene” di Marcela Serrano : la storia di quattro donne nel Cile di Pinochet : “Dicono che sono malata. Non so bene perché mi trovi in questa clinica. Mi ci ha portato Magda quella notte, pensando che avessi tentato di suicidarmi. Ho provato a spiegarle, il giorno successivo, che quella non era la mia intenzione. Magda non capisce che ero soltanto stanca. Per questo ho perso conoscenza. Avrebbe potuto portarmi […]

Michela Moioli - Italia d'oro nello snowboard cross. "Noi donne abbiamo una marcia in più" : Nuovo trionfo azzurro ai Giochi invernali, e ancora grazie a una donna. Michela Moioli ha conquistato la medaglia d'oro nello snowboard cross alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. LEGGI...