Nicole | morta di otite a 4 anni | indagati tutti i medici

(Di domenica 8 aprile 2018) Con la fissazione dell'autopsia, che sarà eseguita all'ospedale di Brescia con consulenti non locali, la Procura di Brescia iscrive nel registro degliche hanno preso in cura in un mese la bambina di quattroa Brescia a causa di un'infezione partita da un'.La bambina, infatti, stando a quanto ha scritto il Giornale di Brescia, era stata visitata all'ospedale di Manerbio e, sabato scorso, alla Poliambulanza, ma in nessuna delle due strutture ricoverata. Quindi i genitori l'avevano portata all'Ospedale civile di Brescia dove le sue condizioni, da subito molto critiche, si sono aggravate, fino alla morte."Un'allegria, una solarità che la facevano subito benvolere", ha raccontato ad HuffPost una compaesana. Nel paese di Gottolengo, di meno di seimila anime, la notizia ha sconvolto la comunità. "Qui abbiamo la fortuna di ...