Nicole - morta di otite a 4 anni : il suo cuore ha già salvato un altro bambino Indagati tutti i medici : Il cuore di NIcole ha già salvato un bambino. I genitori della piccola di 4 anni morta a Brescia in seguito ad un'otite che - in base alle indagini - sembra non sia stata rilevata da...

Nicole - morta di otite a 4 anni : il suo cuore ha già salvato un altro bambino : Il cuore di NIcole ha già salvato un bambino. I genitori della piccola di 4 anni morta a Brescia in seguito ad un'otite che - in base alle indagini - sembra non sia stata rilevata da...

Nicole - morta di otite a 4 anni : indagati tutti i medici : Con la fissazione dell'autopsia, che sarà eseguita all'ospedale di Brescia con consulenti non locali, la Procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati tutti i medici che hanno preso in cura in un mese la bambina di quattro anni, Nicole, morta a Brescia a causa di un'infezione partita da un'otite.La bambina, infatti, stando a quanto ha scritto il Giornale di Brescia, era stata visitata all'ospedale di Manerbio e, sabato scorso, ...

Nicole morta di otite - la catena degli errori : medici indagati : Un calvario di poco più di un mese sul quale ora la magistratura vuole fare luce. I dolori a marzo e le visite dal pediatra e in Pronto soccorso. Donato il cuore della piccola