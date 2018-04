Nico - l'addio straziante di Giulia : «Il primo amore della mia vita - il mio primo tutto» : «El esenciál es que estoy feliz contigo!», la cosa importante è che sono felice con te. Scriveva così, il 26 giugno del 2014, Giulia Santangelo: una giovane...

Addio a MondoNico - icona del calcio che non c'è più : L'allenatore, 71 anni compiuti il 9 marzo, ha reso grandi Atalanta e Torino, portandole in semifinale di Coppa delle Coppe e finale di Coppa Uefa. Ha allenato anche Cremonese, Fiorentina, Napoli, Cosenza, Novara e AlbinoLeffe.

Addio a Emiliano MondoNico - il signore del calcio : Narra la leggenda che da giocatore si fece squalificare volutamente. Voleva saltare una partita per andare a vedere i Rolling Stones al Palalido di Milano. Racconta la storia che in finale di coppa Uefa con il Torino alzò la sedia della panchina ad Amsterdam per protestare contro l’arbitraggio ingiusto. Tutto alla luce del sole come il racconto, anni dopo, di quanto fosse stato brutto arrivare secondi. Emiliano Mondonico, morto il 29 marzo a 71 ...

