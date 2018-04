New York | morto carbonizzato dalle fiamme nella Trump Tower L' 8 gennaio c' era stato un

New York - morto carbonizzato nell'incendio alla Trump Tower : Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L'uomo è...

New York - incendio alla Trump Tower : un morto : New York, 8 apr. (AdnKronos/dpa) – Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L’uomo è stato trovato con ferite gravi nell’appartamento al 50° piano dove si è sviluppato l’incendio, portato in ospedale dove è deceduto, ha detto una portavoce. Trump Tower è un complesso residenziale e commerciale che ospita ...

Turista italiano fa un selfie a New York : fermato e interrogato dall'FBI : Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Un Turista italiano è andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplice selfie a New York, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare ...

New York. Morto il pianista ribelle Cecil Taylor : Lutto nella musica mondiale. E’ Morto Cecil Taylor, il pianista ribelle pioniere del free jazz. Taylor si è spento a

Per un selfie a New York giovane sardo si trova l’Fbi in casa : La sua foto davanti al Metropolitan Museum era stata spacciata dall’Isis per quella di un suo affiliato, così i federali si sono presentati alla sua abitazione nell’isola per verificarne l’identità

Italiano si fa un selfie a New York e viene "arruolato" dall'Isis : Un selfie ricordo scattato a New York , davanti al Metropolitan Museum, si è trasformato in un incubo per un turista sardo. L'immagine dell'uomo, secondo quanto riporta il New York Post , è stata però ...

