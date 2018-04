Neve e gelate | rischia grosso la produzione di olio extravergine del Viterbese

Piogge gelate - forti disagi sulle strade del Nord. Ancora Neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Maltempo - gelate dopo la Neve : domani 28 Febbraio scuole chiuse nel Casertano : Le gelate attese dopo le abbondanti nevicate e il calo delle temperature hanno spinto molti sindaci del Casertano a chiudere le scuole anche per domani. Un fronte quasi compatto quello dei sindaci, dopo che in questi due giorni di emergenza c’era stata molta confusione, con ordinanze emesse quasi all’orario di apertura delle scuole. Era accaduto proprio a Caserta, dove ieri mattina il sindaco Carlo Marino aveva deciso di chiudere le ...

Freddo e Neve : scuole chiuse anche domani a Roma. Rischio gelate : Oggi giornata di caos nei trasporti, molti treni cancellati e ritardi fino a 5 ore. Gelo su tutto il centro nord, in alcune località del Piemonte temperature oltre 20 gradi sotto lo zero - scuole ...

L'Abruzzo sotto la Neve - preoccupazione per gelate notturne : L'Aquila - Tutto l'Abruzzo si è risvegliato questa mattina sotto la neve e con temperature vicine, o inferiori allo zero. Dalla notte scorsa nevica anche su Pescara e sulla costa abruzzese dal confine con le Marche e fino a Vasto. Qualche problema al traffico soprattutto nelle zone collinari, nonostante la scarsa presenza di mezzi in strada. Chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione e in molti comuni. In azione gli operai ...

Rischio di Neve e forti gelate - scuole chiuse a Roma domani : Roma, 25 feb. , askanews, Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza ...

Roma - scuole chiuse lunedì per i rischi di Neve e forti gelate : scuole chiuse per maltempo a Roma. lunedì gli alunni resteranno a casa per il rischio di neve e forti gelate. Lo ha comunicato l’amministrazione guidata da Virginia Raggi in base all’ultimo aggiornamento delle previsione fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la possibilità che sulla Capitale nelle prossime ore nevichi e la temperatura scenda sotto lo zero termico, provocando gelate. L’ordinanza sindacale ...

Allerta Meteo Sardegna : depressione di origine siberiana - il “Burian” porta Neve e gelate : “Fino a mercoledì persisterà l’azione di blocco nella medio-alta troposfera di un promontorio atlantico nei confronti delle perturbazioni occidentali insieme ad una chiara divisione delle perturbazioni polari. Dalla seconda parte di domani e fino a mercoledì tale configurazione barica favorirà il distendersi in quota di una depressione di origine siberiana fino alla Sardegna con avvezione di aria polare continentale“: la Protezione ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Neve e gelate nelle zone interne : “Un minimo barico al suolo transitato sul canale di Sardegna sta risalendo sul mare tirreno lungo le coste orientali sarde innescando flussi umidi diretti sull’isola, mentre una massa d’aria fredda persiste sulla Sardegna“: la protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo per neve e gelo valida dalle 12 di oggi fino alle prime ore di domani. “Continueranno le nevicate anche a quote superiori ai 600-700 m ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per Neve - “attenzione alle gelate” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’allerta è stata aggiornata secondo le seguenti modalità: GIALLA per neve nei comuni interni di B e nelle ZONE D ed E fino alle 12 di domani, venerdì 22 febbraio. È invece cessata l’allerta per i comuni interni di A, C e per i comuni costieri della zona B. LA SITUAZIONE: una profonda area depressionaria ...

Meteo : Neve anche in collina al Sud - forti gelate in pianura al Nord : Domani attese nevicate in particolare sulla Campania, con fiocchi non esclusi anche in città come Benevento e Avellino. neve dai 500-1000 metri sul resto del Sud con possibili nevicate in città come Enna e Potenza