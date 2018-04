Nessun governo con il Pd

Crozza e la cena romantica tra Di Maio e Salvini : 'Al primo appuntamento non governo con Nessuno' : Nel programma Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese si cala nei panni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una cena romantica in...

Luigi Di Maio - l'appello al Pd : 'La guerra è finita - Nessun veto su Renzi. Diamo un governo all'Italia' : 'Al Pd dico: sotterriamo l'ascia di guerra e Diamo un governo al Paese'. Luigi Di Maio è davvero in difficoltà, e dopo la mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi , delegazione unica del centrodestra al ...

Consultazioni - Mattarella 'Finora Nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: "Rimanete sintonizzati" Ora è in corso il colloquio con i 5Stelle. Verso le 18 sapremo le decisioni di Mattarella sul governo. ...

Di Maio : «Lega o Pd serve un governo di cambiamento - da noi Nessun veto» : «Non abbiamo posto veti a nessuno, abbiamo discusso di temi, ci siamo fatti un'idea di quali potessero essere gli interlocutori per un governo del cambiamento» afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ...

Consultazioni - Di Maio : “Serve un governo di cambiamento - da noi Nessun veto” : Il leader M5s Di Maio al Quirinale nel secondo giorno di Consultazioni del capo dello Stato per la formazione del nuovo governo ha detto che “Serve un contratto per il cambiamento”. Prima di lui, il Pd aveva ribadito un ruolo d’opposizione, mentre per Fi Berlusconi aveva chiesto un “governo per le urgenze” a guida Salvini, dicendo no a “pauperism...

Consultazioni - Pd : per noi non esiste Nessuna ipotesi di governo : La delegazione dem invita la potenziale maggioranza emersa dal voto ad assumersi la responsabilità di avanzare proposte praticabili - "L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se Nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

Governo - altolà di Di Maio : «Nessun inciucio - contratto sui temi» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di Governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

