Nella giornata di Messi e Dybala a rubare la scena è Diabaté del Benevento : È stato un sabato di grande calcio per via delle tante gare nei vari campionati in giro per il mondo con diversi campioni impegnati in campo, Paulo Dybala è ritornato a gioire dopo la deludente prestazione in Champions mentre Messi ha realizzato una fantastica tripletta nel 4-1 del suo Barcellona contro il Leganes. Diabaté ha realizzato 4 reti nelle ultime 2 gare Non è passata inosservata la bellissima doppietta di Diabaté contro la Juventus che ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : l’Italia non brilla Nella prima giornata - nessun azzurro in lotta per il podio : Si è aperta oggi a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate. Questa prima giornata di gare non ha regalato particolari gioie all’Italia, visto che nessuno degli azzurri impegnati sarà in lotta per il podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile, dove Sara Battaglia si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Oro è riuscita a superare brillantemente ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia Nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

Un’altra giornata di proteste Nella Striscia di Gaza : Sono in corso manifestazioni negli stessi posti di venerdì scorso, al confine con Israele: per ora non ci sono scontri The post Un’altra giornata di proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : Italia senza medaglie Nella quinta giornata : La quinta giornata di gara ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona si chiude senza medaglie per l’Italia. Oggi scendevano in pedana gli atleti della sciabola maschile e femminile categoria Cadetti. Sfiora il podio Benedetta Taricco, che è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Lisa Pusztai per 15-11. La magiara ha poi conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale la messicana Natalia Botello (al ...

Spotify in Borsa - Nella giornata di debutto quotazione a 149 dollari - : Il popolare servizio di streaming di musica esordisce al Nyse con una capitalizzazione di 26,5 miliardi di dollari. Il prezzo di riferimento fissato per le azioni era di 132 dollari, ma nel corso ...

La data di uscita di Spider-Man verrà annunciata Nella giornata di oggi : Se siete fan dell'Uomo Ragno o più semplicemente dei possessori di PS4 interessati all'esclusiva Sony sviluppata da Insomniac Games abbiamo delle buone notizie per voi.Gli sviluppatori stessi hanno confermato attraverso il proprio profilo Twitter che la data di uscita di Spider-Man verrà annunciata nel corso della giornata di oggi e in particolare il tutto dovrebbe avvenire alle 17:00 ore italiane. Il team ha confermato l'imminente annuncio ...

Pallanuoto : i migliori italiani Nella giornata di Coppe Europee. Fondelli guida la Sport Management - bene Nicholas Presciutti : giornata importante per le Coppe Europee di Pallanuoto, soprattutto in chiave Euro Cup, dove si è disputata la finale di andata che ha visto protagonista la Sport Management uscire sconfitta di una sola rete e pronta a ribaltare il risultato al ritorno. In Champions League successi convincenti per Pro Recco ed AN Brescia: andiamo a scoprire i migliori azzurri di giornata. Andrea Fondelli: il talentuoso giocatore del Settebello dà spettacolo nel ...

Qualche temporale sparso al Nord Nella seconda parte di giornata : Ben trovati amici nella seconda parte di giornata avremo il transito della perturbazione n°11 di Marzo con un richiamo umido ed instabile sud-occidentale al Settentrione ed in alta Toscana mentre avremo tempo tutto sommato stabile nel reso della penisola. Come vediamo nella mappa successiva le aree interessate potrebbero essere Piemonte, Liguria di confine, Lombardia, Nord-est […]

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia Nella prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...

Risultati LIVE Serie B 32esima giornata in tempo reale : l'Empoli atteso Nella trasferta insidiosa di Pescara : Notizie sul tema LIVE Ternana-Frosinone, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni Viareggio Cup, lancio di sassi e giocatore ferito in Empoli-Fiorentina Risultati Serie B 31esima ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : poche regate Nella terza giornata. Giovanni Coccoluto torna al comando dei Laser Standard : poche regate nella terza giornata dei Campionati Italiani dedicati alle Classi Olimpiche di Genova. La presenza delle nuvole ha creato dei salti di vento che hanno reso molto complicato gareggiare. Solo Laser Standard e RS:X sono riusciti a disputare una prova a testa, mentre la classe paralimpica 2.4mR due. Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) ha vinto la prova dei Laser, riprendendosi la vetta della Classifica. Il 24enne ha infatti ...

Maxi pattuglione della polizia di stato Nella giornata di ieri tra Alassio ed Albenga : Il comando di Alassio con i nuclei di rinforzo del reparto di prevenzione e crimine hanno controllato in particolare la zona del budello di Alassio e la frazione di Moglio che, nelle ultime settimane ...

Giornata mondiale dell'acqua 2018 : la risposta è Nella natura : Il 22 marzo 2018 si celebra il 25esimo anniversario della Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare in merito a un uso responsabile delle risorse idriche e alla scarsità di acqua potabile che per molti rappresenta una vera e propria condanna a morte.Questa ricorrenza, istituita nel 1993, si ripete annualmente in correlazione con eventi a tema e attività mirate alla promozione di ...