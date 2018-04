Nel posticipo i trevigiani restano con l' amaro in bocca 

Novara-Brescia 2-1 Nel posticipo : Il Novara ha battuto il Brescia per 2-1 in rimonta nel posticipo della 30esima giornata di Serie B. Un risultato che consente ai piemontesi di tornare a sperare nella salvezza, salendo al 15esimo ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia doma Brindisi Nel posticipo e raggiunge Avellino al terzo posto : La Leonessa Brescia si è rimessa in marcia dopo le due settimane di pausa dopo la finale di Coppa Italia persa contro Torino. La squadra lombarda ha battuto nel posticipo della 20a giornata l’Happy Casa Brindisi, con il punteggio di 74-60. Una vittoria solida per la Germani, che così raggiunge Avellino al terzo posto, a due punti dal duo di testa composto da Milano e Venezia. Eppure non è stata una vittoria agevole quella di Brescia, che ...

Volley - SuperLega 2018 : Sora batte Castellana Grotte Nel posticipo. Scatenato Dusan Petkovic : La 24^ giornata della SuperLega si è chiusa questa sera con il posticipo tra Sora e Castellana Grotte. Hanno vinto i laziali per 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-16), raggiungendo la prima vittoria casalinga della stagione. Sono le due ultime classificate del campionato ma nonostante questo hanno giocato una gran bella partita, divertente e combattuta. Sora ha così raggiunto in classifica proprio Castellana Grotte. Eppure il primo set era andato ...

Lazio Nel posticipo - Manchester City in FA Cup : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Basket - Serie A 2018 : Varese vince in trasferta contro Cantù Nel posticipo : Red October Cantù-Openjobmetis Varese ha chiuso il 18esimo turno della Serie A di Basket 2017-2018. Al PalaDesio, successo per la formazione in trasferta, che ha sfruttato un ottimo primo quarto per mettere fieno in cascina e portare a casa punti importantissimi al fine di provare quantomeno a rientrare nella lotta per i playoff. Il primo parziale di gioco ha visto Varese chiudere avanti con il punteggio di 33-25 dopo essere arrivata ad un ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese Nel posticipo! Vince il derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...