NCIS 15 Anticipazioni dell' 8 aprile 2018 | complicazioni per il parto di Delilah

NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 14 aprile : Un’intrusa per Callen : NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 14 aprile – La serie Tv con protagonista Chris O’Donnell ritornerà il prossimo sabato su Rai 2 con l’episodio 9. In NCIS Los Angeles 9 il nostro Callen dovrà fare i conti con una situazione spinosa ed una donna implicata in un affare di sicurezza nazionale. Callen tuttavia sembra non credere a Joelle, nonostante la richiesta d’aiuto di quest’ultima. Scopriamo di seguito le ...

NCIS Los Angeles 9 in prima visione Rai 2 : anticipazioni 7 aprile : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×08 "Vecchie ferite" La polizia di frontiera fra Messico e Stati Uniti ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 7 aprile 2018 : Hetty in mano ai vietcong : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 7 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty cerca di sfuggire ai suoi rapitori, ma viene catturata di nuovo. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Il Segreto : SAUL impedisce a SEVERO e CARMELO di sabotare il concerto di FRANCISCA [anticipazioni] : Nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e CARMELO Leal (Raul Peña) decideranno di sabotare un concerto in onore di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) organizzato dalla nemica FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): sapendo dell’ingaggio di un quartetto di musicisti, i due storici amici organizzeranno un astuto piano per sostituire gli artisti con dei cantanti di bassa lega (i quali saranno stati ...

Il Segreto anticipazioni : FraNCISca ha un ictus - Saul cacciato dalla villa : Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca ha un ictus dopo un litigio con Saul Nelle prossime puntate de Il Segreto, Saul si ritrova di fronte ad una scelta difficile: stare dalla parte di Julieta o della Montenegro. Proprio quest’ultima ha chiesto al suo protetto di prendere una decisione al riguardo. In questa occasione, Donna Francisca ha […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca ha un ictus, Saul cacciato dalla villa ...

Il Segreto : SEVERO e CARMELO tentano ancora di sabotare FRANCISCA [Anticipazioni] : Nei prossimi episodi de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e CARMELO Leal (Raul Peña) tenteranno il tutto per tutto pur di vendicarsi dell’odiata FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): come abbiamo segnalato in precedenza, i due storici amici utilizzeranno il ruolo di sindaco acquisito da CARMELO per portare più di un problema alla dark lady; prima di scoprire a quali nuovi risvolti porterà questa storyline, ricapitoliamo in breve ...

Il Segreto/ Anticipazioni 4 aprile : Prudencio confessa tutto? Donna FraNCISca furiosa : Anticipazioni Il Segreto, puntata 4 aprile: Prudencio, in preda ai sensi di colpa, confessa la verità sull'incendio? Camila rivela il suo personale Segreto a Nicolas.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:04:00 GMT)

NCIS Los Angeles sabato 31 marzo nuovo episodio : anticipazioni - prima visione tv : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×07 'Minaccia nucleare' Tre ufficiali dell'aeronautica appartenenti a un ...

NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni del 31 marzo 2018 : Kensi di nuovo cecchina contro i terroristi : NCIS - Los Angeles 9, Anticipazioni del 31 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Kensi viene chiamata in aiuto dei militari per fermare una minaccia nucleare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:20:00 GMT)

IL SEGRETO/ Donna FraNCISca e Prudencio decidono di incendiare la casa di Julieta (Anticipazioni 30 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 30 marzo: Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare le case occupate abusivamente. Nessuno dovrà farsi male però...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 04:16:00 GMT)

IL SEGRETO/ La proposta di Prudencio per Donna FraNCISca (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 29 marzo: Donna Francisca è furiosa dopo lo scontro con Julieta ma Prudencio corre in suo aiuto, con una proposta inaspettata.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 29 marzo 2018 : Prudencio si allea con FraNCISca contro gli abusivi : Il minore degli Ortega offrirà alla Montenegro il suo supporto per scacciare gli abusivi, guidati da Julieta, dalle sue proprietà.

IL SEGRETO/ Anticipazioni prossima puntata - 27 marzo : donna FraNCISca scatenata! : Il SEGRETO, Anticipazioni prossima puntata, 27 marzo: Francisca pronta a scatenare un nuovo inferno in città? Hernando affronta lo strozzino (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Il Segreto - FRANCISCA ordina a SAUL di scegliere tra lei e JULIETA [anticipazioni] : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) intensificherà il suo odio per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e farà di tutto per impedire al pupillo SAUL Ortega (Ruben Bernal) di stare insieme a lei. Informata da Prudencio (Josè Milan) della relazione dei due nuovi protagonisti, la dark lady tenterà dapprima di agire nell’ombra al fine di allontanare la giovane da Puente Viejo e, proprio in questa prospettiva, farà ...