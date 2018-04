NBA | risultati della notte | successi chiave in ottica playoff per Thunder | Spurs e

News Sportive 05/4/2018 - Il rinnovo di Gattuso - gli aggiornamenti sul caso 'Nadia Rinaldi' e i risultati NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : ... tutte le notizie di sport del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...