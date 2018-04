NBA | Gallinari | ' Stagione comunque positiva | solo 2 volte al completo su 82 | peccato'

NBA - Utah distrugge i Clippers - è l'addio ai playoff per la squadra di Gallinari? : Utah Jazz-L.A. Clippers 117-95 I Clippers erano attesi a lottare con tutte le proprie forze per rimanere aggrappati alle loro ormai sottili chance di playoff ma il racconto della gara persa da L.A. ...

NBA - Gallinari si ferma di nuovo dopo una caduta : 'La mano fa male'. Stagione finita? : Non c'è veramente pace in questa Stagione per Danilo Gallinari. Neanche il tempo di riprendere ritmo e riassaggiare il campo, che subito si è dovuto fermare di nuovo per il riaggravarsi delle ...

NBA - Gallinari : 'Male in difesa - ora dobbiamo vincerle tutte per sperare nei playoff' : "L'avevamo in controllo fin dall'inizio, siamo stati avanti anche di 16 punti ma poi siamo calati di intensità", dice Danilo Gallinari non nascondendo tutta la sua delusione per la sconfitta interna ...

NBA - Tripla doppia di Simmons - nove in fila Sixers. Perde Gallinari al rientro contro Portland : Atlanta Hawks- Philadelphia 76ers 91-101 IL TABELLINO Ben Simmons rideva sotto i baffi insieme a Karl-Anthony Towns soltanto qualche giorno fa, sottolineando come l'imminente impegno contro gli Hawks ...

NBA - Belinelli e Phila al 9° successo consecutivo - nei Clippers torna Gallinari ma non basta : Belinelli e Philadelphia continuano il loro volo promettente in chiave playoff, mentre il rientro di Gallinari dopo l'ennesimo infortunio di una stagione travagliata non basta ai Clippers per evitare ...

NBA 2018 : Houston e Philadelphia vincono ancora. Playoff più lontani per Gallinari : Giornata intensa per quanto riguarda la stagione regolare Nba 2017-2018: nella notte italiana si sono disputate ben nove partite per andare a definire con sempre maggiore precisione il tabellone dei Playoff quando ormai mancano una manciata di partite alla fase più calda della stagione. Pur soffrendo gli Houston Rockets hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva, superando 104-103 i Phoenix Suns. Nonostante 28 punti, 8 rimbalzi e ...

NBA - Gallinari : "Forse venerdì torno in campo" : Ad ammetterlo ai microfoni di Sky Sport è stato proprio l'azzurro: ' Spero di poter giocare qualche minuto contro Portland. La mano non è ancora completamente a posto e quindi dobbiamo vedere come ...

NBA - slitta il rientro di Danilo Gallinari : 'La mano non è al 100% - mi hanno chiesto di stringere i denti' : A dispetto di quello che era stato detto una settimana fa , Danilo Gallinari non è riuscito a rientrare stanotte contro i Milwaukee Bucks. La mano destra, fratturata appena dopo la pausa per l'All-...

NBA : frattura alla mano - Gallinari fuori 2 settimane : Nba: frattura alla mano, Gallinari fuori 2 settimane Una disdetta per i Clippers a caccia di una posto nei playoff. Continua a leggere

NBA - maledizione Gallinari : microfrattura alla mano - fuori almeno due settimane : La mano non si sgonfiava, il dolore restava presente, Danilo Gallinari ha chiesto e ottenuto di effettuare un'ulteriore risonanza magnetica. Il cui risultato, come temuto, non è stato dei più ...

NBA 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

NBA - i Clippers sbancano Denver in rimonta e si prendono l'8° posto. Applausi per Gallinari : La situazione potrebbe però presto ribaltarsi: i losangelini giocheranno domani notte a Houston , in diretta e in replica su Sky Sport 2, mentre i Nuggets cominceranno una trasferta di tre gare che ...

NBA - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...