NBA | a 40 anni Manu Ginobili fa ancora il fenomeno Il segreto? Nove ore di

NBA Sundays - Milwaukee con Giannis sfida San Antonio LIVE : Non c'è Kawhi Leonard, ma la buona notizia è che c'è Giannis Antetokounmpo in campo, nonostante la distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la sfida con Chicago. I quintetti sono entrambi ...

NBA risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...

Steph Curry - i 30 anni del “Messi” del basket NBA : Guadagna come Leo Messi, tira come e forse meglio di lui, agli inizi è stato circondato anch'egli dallo scetticismo generale per il fisico non propriamente erculeo, e il 14 marzo varca, otto mesi e mezzo dopo la Pulce, la soglia dei trent'anni.È il playmaker dei Golden State Warriors Stephen "Steph" Curry che, alla pari di Messi, divide con un altro la palma di numero uno del suo sport. Un altro molto più prestante ...

NBA - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

NBA - le verità di Steve Francis : 'A 18 anni spacciavo - quattro anni dopo ero in NBA' : Quello che più mi terrorizzava era la droga, le siringhe e tutto ciò che riguarda un mondo fatto di dipendenza e astinenza. Erano delle persone che avevano una vita normale - infermiere, insegnanti, ...

NBA - Michael Jordan compie 55 anni : celebriamo il suo 'double-nickel birthday' : ... per poi abbandonare definitivamente oltre i 40 anni e fare il suo ingresso trionfale nella Hall of Fame mentre oggi continua a vivere una vita a stretto contatto col mondo NBA nel suo ruolo di ...

NBA - il contratto di Rose con l’Adidas : 185 mln in 14 anni - soldi anche a fratello e amici : Sports Illustrated ha svelato le cifre del contratto del play dei Cavaliers con la casa tedesca L'articolo Nba, il contratto di Rose con l’Adidas: 185 mln in 14 anni, soldi anche a fratello e amici è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Wild Side Basketball n. 19 : qui e in streaming su VicenzaPiùTv il libro 'Vita da basket - Giovanni Cocco - NBA e tutto il basket vicentino : Oltre alle repliche in streaming , clicca qui per palinsesto , puoi vedere l'intera puntata qui oppure sulle App VicenzaPiùTv , a seguire pubblicheremo, come sempre, anche le singole sezioni su ...

NBA - Rasual Butler muore a 38 anni in un incidente stradale : Una notizia terribile scuote il mondo della NBA: l'ex giocatore Rasual Butler, a soli 38 anni, è deceduto a Los Angeles in un incidente stradale. Con lui sul veicolo c'era la moglie Leah LaBelle Vladowski " cantante di R&B di 31 ...