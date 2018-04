Nasce il Telepass europeo | ma le tariffe ‘Arlecchino’ sono sempre in crescita

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Grazie a un’intesa tra controllata di Atlantia () e le omologhe francese (Aprr/area) e iberica (Pagatelia)il. E’ nato una specie di ‘roaming del pedaggio’ che permetterà di viaggiare liberamente sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese. Il nuovo dispositivo per le automobili fa perno sull’esperienza maturata dal gruppo Atlantia su quello per i mezzi pesanti che è già attivo da oltre un anno in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Polonia, Austria e Belgio. Non solo, con il nuovo, oltre al pedaggio, è possibile pagare i parcheggi in molte città: ai grandi centri urbani della Penisola (come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli) si aggiungono 400 parcheggi in altre città europee tra cui Parigi, Madrid e Barcellona. Chi pensava bastasse essere in possesso delfamily (italiano) per ...