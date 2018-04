Napoli | vittoria all' ultimo assalto | Milik e Diawara ribaltano il Chievo

Serie A - riscatto Napoli a San Siro? La vittoria con l'Inter vale 2 - 00 : TORINO - Quest'anno il Napoli ci ha abituati a dare tutto fuori casa. I partenopei, infatti, non hanno ancora perso lontano dal San Paolo e domani si giocano tutto nel posticipo serale contro l'Inter. ...

Napoli - Koulibaly : 'Ci serve l'undicesima vittoria di fila' : Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Roma: 'Dobbiamo continuare così, sappiamo che sarà molto difficile stasera. Veniamo da dieci vittorie in campionato, ma dobbiamo provare a vincere ancora. La Roma è ...

Napoli da applausi - manita al Cagliari : decima vittoria di fila - Juve a -4 : Il Napoli cala il pokerissimo. Un 5 a 0 senza storia quello degli azzurri a Cagliari, merito delle reti di Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne e Mario Rui, una cinquina che regala a Sarri la decima ...

Il Napoli a Cagliari prova la fuga : con una vittoria vola a più quattro : Il Napoli archivia l'impresa a metà di Lipsia e si rituffa nel campionato, con l'insidiosa trasferta di Cagliari (inizio alle 20.45). Complice il rinvio per neve di Juventus-Atalanta...

LIVE Napoli-Lipsia - Europa League in DIRETTA : gli azzurri nella bolgia del San Paolo - serve la vittoria per avvicinare gli ottavi : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Lipsia, valida per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. nella bolgia del San Paolo, i partenopei cercheranno la vittoria per avvicinarsi in modo deciso agli ottavi. Non sarà però un match da sottovalutare per la prima classificata del nostro campionato. La domanda, però, è proprio questa: gli uomini di Maurizio Sarri con quali stimoli scenderanno in campo? In lizza ...

Europa League - vittoria Napoli a 2 - 05 : TORINO -È capolista in campionato, ma il Napoli cerca conferme anche in Europa League. Per proseguire il filotto, e arrivare alla sesta vittoria consecutiva, la squadra di Sarri dovrà fare i conti con ...

Napoli - numeri record : settima rimonta e ottava vittoria consecutiva : Gli azzurri tornano in vetta e lo fanno grazie all'ennesimo successo ottenuto dopo essere stati in svantaggio: solo la Juventus ha retto l'urto di Mertens e compagni

Napoli - segreto scudetto : contro la Lazio settima vittoria in rimonta : "Un giorno all'improvviso", tripudio dei tifosi del Napoli Guarda tutti i video Reazione Reagire è fondamentale nel mondo dello sport, specie poi quando il titolo della storia te lo giochi con chi ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Azzurri con la squadra tipo - Hamsik e compagni per la vittoria : Il Napoli è pronto per tornare a giocare in campo internazionale. I partenopei, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, ripartiranno dall’Europa League: sotto con il Lipsia nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale. Giovedì 15 febbraio gli Azzurri saranno impegnati al San Paolo contro l’ostica formazione tedesca che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la banda di Sarri. Si preannuncia ...

Napoli - Sarri : "Milinkovic era da rosso". Callejon : "Vittoria per Ghoulam" : Sarri commenta la partita del San Paolo scegliendo una diapositiva: "Volevamo sostituire Rog: abbiamo fatto però un possesso durato 4 minuti, questo è quello che mi piace". Soddisfazione, ma anche ...