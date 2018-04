Napoli | tragedia sfiorata al Vomero | lastra di vetro si schianta sull' isola pedonale

Non solo Astori - tragedia in piscina a Napoli : muore un giovanissimo atleta : tragedia nel mondo del nuoto: Mario Riccio muore a soli 17 anni durante un allenamento in piscina A soli pochissimi giorni dalla scomparsa di Davide Astori, il mondo dello sport si ritrova nuovamente a piangere per un'altra morte improvvisa, inaspettata, ingiusta. Questa volta non si tratta di un grande campione, già noto in tutt'Italia o in tutto il mondo, ...