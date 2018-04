Napoli | spari tra la folla Attimi di panico sul lungomare della città campana dopo un

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo un tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli , af folla tissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi ...

Napoli - donna uccisa davanti alla scuola/ Ultime notizie Terzigno : spari alla mamma che accompagnava i figli : Napoli , donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola elementare di Terzigno : Ultime notizie e aggiornamenti, il killer si è allontanato in scooter. Aveva appena portato i figli (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Agguato a Napoli - spari contro auto : uccisi due uomini - : I killer sono entrati in azione nella seconda traversa Janfolla, nel quartiere di Miano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul duplice omicidio

Napoli - che fine ha fatto Younes? Il giocatore è sparito! : In casa Napoli l’acquisto di Amin Younes si è tinto di giallo. Il giocatore e il suo entourage erano presenti al San Paolo per Napoli-Bologna dopodichè, secondo quanto riportato da ‘Radio Crc’ sono letteralmente spariti. L’esterno tedesco ha già sostenuto le visite mediche con i partenopei e firmato con gli azzurri per il prossimo luglio, ma nei giorni scorsi era stato raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di ...