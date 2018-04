Napoli | Milik-Diawara | ma allora la panchina c' è E cancella la lite di Insigne

Milik e Diawara firmano la rimonta del Napoli : Al terzo di recupero Diawara ribalta la sfida con il Chievo e mantiene viva la corsa scudetto. Il Napoli non

Milik-Diawara - il Napoli resta in corsa : Il Napoli vince al minuto 93' e siriporta a -4 dalla Juve: col 2-1 finale sul Chievo, dopo losvantaggio iniziale, la squadra di Sarri risponde alla vittoriadella capolista ieri a Benevento.

Napoli - vittoria all'ultimo assalto : Milik e Diawara ribaltano il Chievo : Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di...

Napoli - Sarri ingolosito da Milik. C'è l'idea Zielinski per Allan : Maurizio Sarri è un allenatore che vive di certezze, che spesso è volentieri si rifugia nelle sue certezze e lo fa soprattutto nei momenti delicati. Di conseguenza, dopo la sfida pareggiata in casa ...

Napoli calcio - Milik uomo chiave nello sprint finale : Il ritorno della punta polacca regala nuove alternative tattiche all'attacco azzurro, apparso in netta flessione nell'ultimo mese

Napoli - il dott. De Nicola risponde : 'Niente ricaduta per Milik' : l professor Alfonso De Nicola ha pubblicato un messaggio su Facebook: 'Ritengo sia giusto intervenire allo scopo di fornire delle notizie corrette. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è stato pubblicato un articolo a pag. 12 nel quale si parla del rischio recidive post lesioni al legamento crociato. Il giornalista avanza l'ipotesi che il pericolo ricadute sia da ascrivere ...

Milik rassicura il Napoli : 'Sto benissimo' : ... ' Sono felice - ha detto - di essere tornato in campo contro la Nigeria, ovviamente nessun match amichevole può ricordare l'atmosfera che si vive durante una Coppa del Mondo, ma per me è comunque ...

Napoli - la Polonia aiuta Sarri : minuti per Milik e Zielinski : Per quanto proprio non le apprezzi particolarmente, Maurizio Sarri starà guardando con attenzioni alle partite delle nazionali. Da un lato, per assicurarsi che i suoi titolarissimi vengano usati nel ...