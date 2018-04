Napoli - colpi di pistola in aria in zona lungomare : nessun ferito : Napoli, colpi di pistola in aria in zona lungomare: nessun ferito E' avvenuto in via Chiatamonte. Dopo il furto di uno scooter, sarebbe arrivata un'automobile con a bordo quattro persone e avrebbe sparato una decina di colpi. Indagano i Carabinieri Parole chiave: ...

Colpi pistola in zona Lungomare Napoli : ANSA, - Napoli, 8 APR - Colpi d'arma da fuoco in aria sono stati sparati in serata in Via Chiatamone, nella zona adiacente al Lungomare a Napoli, oggi molto affollato complice anche il clima mite. I ...

Napoli - sparatoria tra la folla : 20enne ferito da colpi d'arma da fuoco : Un ragazzo di 20 anni, M. V. J., napoletano senza precedenti penali, è stato ferito al torace da colpi di pistola poco dopo le le 11 nel centro di Napoli. L'episodio, su cui sono ancora in corso ...

Napoli - poliziotti colpiscono un ragazzo durante un controllo. Il questore : “Accertamenti rigorosi” : Un video, pubblicato sui social network e diventato virale, mostra due agenti motociclisti della Questura di Napoli picchiare in strada un giovane appena fermato. il filmato è stato registrato da una persona che è dietro una cancellata. Nelle immagini gli agenti, appena scesi dalle loro moto, si avvicinano al ragazzo immobile sul marciapiede, verosimilmente al termine di un inseguimento. Uno degli agenti, senza proferire parola, si avvicina e lo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Frizzi : Napolitano - scomparsa colpisce e addolora : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “La repentina scomparsa di Fabrizio Frizzi mi colpisce e addolora profondamente. Un uomo ancor giovane e validissimo, che mi aveva raccontato la sua angoscia, quando fu colpito da un primo serio attacco neurologico, per l’ombra che era venuta a cadere sul rapporto affettuosissimo con la sua compagna e con la loro ancor piccola bambina”. Così, in una nota, il Presidente emerito Giorgio ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Napoli - donna uccisa a colpi di pistola davanti a una scuola : caccia al marito : Una donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Il marito è ricercato. Tra i due era in corso la separazione. Secondo le prime...

Donna uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola vicino a Napoli Caccia all'uomo : Una Donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la Donna, Immacolata Villani, è stata raggiunta da colpi di pistola subito dopo aver ...

Choc a Napoli - bimba di sette mesi colpita da meningite muore al Cotugno : Ancora un caso di meningite: se n?è andata, volata in paradiso, uno scricciolo di 7 mesi. Una bimba venuta alla luce da genitori residenti a Nola, appena affacciatasi alla vita....

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...