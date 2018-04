Musica | i nuovi dischi e album di aprile 2018

gqitalia

: Rivedi la puntata di #propagandalive di ieri: i nuovi presidenti di Camera e Senato, l'intervista ad Antonio Albane… - welikeduel : Rivedi la puntata di #propagandalive di ieri: i nuovi presidenti di Camera e Senato, l'intervista ad Antonio Albane… - il_Conte78 : RT @MaxxGhe: Perfect Stranger/Francesco Zappa/Jazz from Hell. Gli anni 80 vedono Zappa alle prese con elementi nuovi il synclavier su tutti… - omansi68 : Benvenuti ai nuovi amikci e appassionati e se condividete anche la pagina mi fate anche un regalo! Ciao e Grazie!… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Altro che “dolce dormire”: a primavera arrivata, è il risveglio dei sensi con una nuova carrellata diin uscita, per tutti i gusti e la corsa a biglietti e abbonamenti per i piccoli e grandi festival dell’estate. Dal nuovodei Thirty Seconds to Mars di Jared Leto, in arrivo in Italia il prossimo settembre, all’atteso disco di Sting con Shaggy, duo ormai inseparabile, già visto a Sanremo. Ancora, il live del tour di Carmen Consoli, il disco di Myss Keta, Kimbra (la voce femminile di Somebody that I used to know) con il suo nuovo lavoro da solista e tanti altri, tra cui la raccolta delle hits di Elton John reinterpretate dai maggiori artisti del momento. Uscite discografiche 6Thirty Seconds to Mars – America Manic Street Preachers – Resistance is Futile Kylie Minogue – Golden (Elton John &) AAVV - ...