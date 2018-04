: Un bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania, è il quarto caso in città - LaStampa : Un bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania, è il quarto caso in città - HuffPostItalia : Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre: aperta un'inchiesta - SkyTG24 : Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma -

La procura di Parma ha aperto un'indagine per morte come conseguenza di altro reato sul decesso di un bimbo di 18,portato mercoledì scorso dai genitori all'ospedale maggiore della città. Il piccolo aveva un po' dida un paio di giorni e quando è arrivato al Pronto Soccorso era in arresto cardiaco. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire l'accaduto.Sembra che il bimbo non avesse patologie particolari. Sul corpo non c'erano segni di violenza. E' stata disposta l'autopsia.(Di domenica 8 aprile 2018)