Parma - bimbo di 18 mesi Muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre - aperta inchiesta a Parma : Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma Il fascicolo di indagine è un atto dovuto per chiarire quanto successo. Il bimbo non aveva problemi o patologie particolari, non c’erano segni di violenza sul corpo. È arrivato all’ospedale Maggiore in arresto cardiaco Parole chiave: ...

Muore a 18 mesi - aperta un'inchiesta : ANSA, - PARMA, 8 APR - La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, ...

Bimbo di 18 mesi Muore dopo due giorni di febbre - aperta un'indagine : A soli 18 mesi è morto dopo due giorni di febbre alta. La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso del...

Bimbo di 18 mesi Muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta un'inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'ospedale Maggiore della città emiliana. Da un paio di giorni aveva un po' di febbre e quando è arrivato al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Lo riferisce la Gazzetta di Parma.Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire i ...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all’ospedale Maggiore della città emiliana. Da un paio di giorni aveva un po’ di febbre e quando è arrivato al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire i contorni di ...

Muore a 10 mesi per il morbillo a Catania. I medici : «Troppo piccolo per vaccinarlo» : Nuovo giorno nero sul fronte vaccini e polemica No Vax che si riaccende. Un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze legate al morbillo nella mattinata all'ospedale Garibaldi di Catania....

A 10 mesi Muore di morbillo - 'virus contratto da chi non era vaccinato' : Palermo, 6 apr. , askanews, Un bambino di 10 mesi è morto all'ospedale Garibaldi di Catania a seguito di complicazioni dovute al morbillo. Il bimbo era stato ricoverato inizialmente ad Acireale, e ...

Bimbo di 10 mesi Muore di morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Catania : bambino di 10 mesi Muore di morbillo. Malattia contratta da persone non vaccinate : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Secondo il direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania il bimbo ha contratto la Malattia da individui non vaccinati.Continua a leggere

Catania - bimbo 10 mesi Muore di morbillo : 14.15 Un bambino di 10 mesi è morto stamane nell'ospedale Garibaldi per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni a Catania per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.

Catania : bambino di 10 mesi Muore di morbillo : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.Continua a leggere

Schianto a borgo Podgora - Muore un uomo. Ferita una bimba di pochi mesi : Approfondimenti Incidente a borgo Podgora, scontro tra un furgone ed un'auto. Coinvolti anche due bimbi 11 gennaio 2017 Incidente a borgo Podgora, Ferita gravemente una ragazza 21 gennaio 2017 Tragico ...