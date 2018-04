Mountain bike | Europei Downhill 2018 | tre bronzi per l’Italia! Johannes Von Klebelsberg

17enne in Mountain bike precipita in un dirupo e muore : Tragedia a Verdignes, in Alto Adige, dove un 17enne altoatesino è precipitato in un dirupo con la sua bici perdendo la vita. Il giovane in sella alla sua mountain bike stava percorrendo in compagnia di alcuni amici un sentiero vicino a un dirupo in Valle Isarco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti era ormai sera quando, durante una discesa downhill lungo un tratto impervio sopra l'abitato di Verdignes, frazione di Chiusa (Bolzano), il ...

Incidenti in Montagna : precipita in dirupo in Mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

Vola con la Mountain bike nel greto del torrente - 59enne all'ospedale : SILANDRO. In sella alla sua mountain bike è rovinata nel greto di un torrente. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta, nei pressi di Silandro, in val Pusteria. Vittima una biker ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Il Mondiale sembra una gara di Mountain bike' Video : Sara' forse il Mondiale più duro della storia del #Ciclismo. La rassegna iridata di Innsbruck 2018 si presenta così, quasi a fare da contraltare ad una lunga sequenza di Mondiali dai percorsi piuttosto anonimi. La conferma di un tracciato impegnativo fino all'inverosimile è arrivata anche dal sopralluogo effettuato da [Video] Vincenzo Nibali [Video]. Nonostante si sapesse di un percorso durissimo, il campione siciliano ha trovato il tracciato ...

Mountain BIKE/ Grandi emozioni a Crissolo con l'Alpine Tour : Il quarto appuntamento con l'Alpine BIKE Tour sarà nel weekend del 24 e 25 marzo , le gare si terranno dalle ore 9 alle ore 12, sulle piste di Crissolo Pian Regina. Il più volte campione Eric Barone , ...

Mountain bike elettriche - info utili e dove acquistarle : Nel settore delle Mountain bike si stanno affermando sempre di più le versioni elettriche, ossia quei modelli che dispongono di un motore elettrico e di una batteria ricaricabile in grado di “aiutare” il ciclista nei percorsi montani con fortissimi dislivelli in salita, così da rendere il tragitto molto più semplice da effettuare. Se non sai […] Mountain bike elettriche, info utili e dove acquistarle

Andria - grave un ciclista 37enne di Alberobello caduto durante una gara di Mountain bike : L'uomo è in prognosi riservata al Policlinico di Bari. La caduta è avvenuta in discesa nel cuore del Parco nazionale dell'Alta Murgia sul tracciato della...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : Gioele Bertolini può cresce - Tiberi ok - Fatica Fontana. Lechner rimonta ma non basta : Nel fine settimana ha preso il via a Stellenbosch, in Sud Africa, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2018. Impegnati anche diversi atleti italiani: proviamo ad analizzare le loro prestazioni, con un occhio di riguardo per coloro che sono riusciti ad ottenere i migliori risultati. Partiamo dalla categoria elite maschile, nella quale il miglior azzurro è stato Andrea Tiberi. Una gara solida, specialmente nella parte centrale, che lo ha condotto ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : impresa di Samuel Gaze che batte Nino Schurter - al femminile successo di Annika Langvad. Azzurri lontani dal podio : A Stellenbosch (Sud Africa) si è svolta la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike, con le gare del cross-country che hanno regalato subito grandi emozioni e anche diverse soprese. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione del Mondo Under 23, il neozelandese Samuel Gaze, riesce nella clamorosa impresa di interrompere il domino dello svizzero Nino Schurter. Una corsa che è stata ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : in Sud Africa inizia la nuova stagione - presenti tutti i migliori. Nino Schurter e Yana Belomoina vogliono ripetersi : La Coppa del Mondo di Mountain bike riparte dal Sud Africa, dove sabato a Stellenbosch si terrà la prima tappa della stagione 2018. Questa location torna ad ospitare la Coppa del Mondo dopo 20 anni, infatti a Stellenbosch si erano già tenute due edizioni nel 1997 e 1998. In questa prima tappa si svolgeranno solo le gare della specialità olimpica del cross-country. I corridori dovranno affrontare un percorso di 4,4 km cateterizzato da due salite ...