MotoGP | pagelle GP Argentina 2018 | Marc Marquez da “zero” | Cal Crutchlow e Alen Rins i

oasport

: MotoGP Argentina 2018: pagelle da Rio Hondo, vergogna Marquez! - derapate : MotoGP Argentina 2018: pagelle da Rio Hondo, vergogna Marquez! - modiamo : RT @modiamo: - sillipiuk : RT @modiamo: -

(Di domenica 8 aprile 2018) Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio diche passerà agli annali. Andiamo quindi a dare leai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LECALVOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello che è successo, non se la dimenticherà mai. Ha il merito di gestire tutti gli eventi nella giusta maniera. Parte bene assieme ai tre compagni di fuga e, giro dopo giro, valuta la situazione. Quando è il momento di attaccare lo fa e supera Johann Zarco senza lasciargli scampo nelle ultime battute. Vittoria importantissima per il britannico che, per quello che vale, sale al comando anche della classifica generale. JOHANN ZARCO VOTO 6.5. Un secondo ...