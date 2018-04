: Oggi a pranzo ho bevuto e ho visto una MotoGP andare contromano sulla pista in Argentina, durante la procedura di p… - LaSaderini : Oggi a pranzo ho bevuto e ho visto una MotoGP andare contromano sulla pista in Argentina, durante la procedura di p… - SkySportMotoGP : ?????? Il commento di @ValeYellow46 su una qualifica complicata ???? #Gasado - SkySportMotoGP : Siete pronti allo spettacolo della @MotoGP? ???? Seguitela in streaming su -

Va al britannico Calsu Honda il Gp d'a Rio Hondo. Battuti Zarco e Rins.Milner 4°, poi Marquez che viene retrocesso (manovre pericolose, messo giù anche Rossi).Dovizioso sesto. Partenza col solo Miller in griglia davanti e gli altri in fondo (dopo aver montato le gomme slick). Prima del via si spegne la moto di Marquez che si riallinea con una manovra non consentita. Lo spagnolo, con una partenza indemoniata,si porta davanti,mentre Pedrosa finisce fuori. Marquez butta giù anche Rossi e subisce penalità in serie.(Di domenica 8 aprile 2018)