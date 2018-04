MotoGP Argentina - Marquez : 'con le slick era troppo rischioso' : La sensazione è che Marc Marquez , nonostante il turno di qualifiche non pienamente soddisfacente, abbia come al solito la situazione sotto controllo . La moto risponde bene, anche in condizioni di ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Andrea Dovizioso-Valentino Rossi - serve la rimonta. Obiettivo non impossibile - meteo variabile decisiva : Ottava ed undicesima piazza: questi il riscontri delle qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Un esito non certo piacevole condizionato dai capricci del meteo sudamericano, così poco incline alla stabilità nella giornata trascorsa. Il risultato finale e la pole dell’australiano Jack Miller, in sella alla Ducati Pramac, montando le slick e ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv : Oggi domenica 8 aprile si correrà la gara del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande battaglia a Termas de Rio Hondo, il meteo potrebbe condizionare la corsa, la pioggia potrebbe abbattersi sul tracciato e rimescolare tutte le carte in tavola come ha fatto in qualifica. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia in qualsiasi condizione ma il Campione del Mondo non deve sottovalutare ...

MotoGP Argentina - Rossi : 'la gara è lunga - la differenza la farà il passo' : Valentino Rossi commenta le qualifiche a Termas de Rio Hondo ponendo l'accento sulle difficoltà incontrate con condizioni metereologiche poco definite , come quelle che hanno caratterizzato il turno. ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : warm-up. Ultime prove in vista della gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, ultimi 20 minuti di prove prima della gara. Team e piloti proveranno assetti in vista di una gara che si preannuncia molto combattuta ed interessante. L’arrivo della pioggia ed una pista che, di minuto in minuto, si asciugava hanno portato ad un esito sorprendente: la pole della ...

MotoGP Argentina - Dovizioso : 'potremmo lottare per il podio' : Il turno di qualifiche di Andrea Dovizioso nel GP argentino è stato fortemente condizionato, da un lato dal meteo , dall'altro da una Q1 particolarmente combattuta , per superare la quale ha dovuto ...

MotoGP oggi (domenica 8 aprile) - GP Argentina 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : oggi domenica 8 aprile si disputa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Dopo l’esordio sul circuito di Losail, dove si impose Andrea Dovizioso, si torna correre sul tracciato di Termas de Rio Hondo: i centauri sono pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria e per mettere un punto affermativo sul campionato. Le previsioni meteo parlano del rischio pioggia che potrebbe davvero complicare la gara e renderla ...

MotoGP Argentina - Rossi : «Con queste condizioni resto indietro» : TERMAS DE RIO HONDO - Valentino Rossi si è dovuto accontentate dell'undicesima posizione dopo una sessione di qualifiche complicata nel Gran Premio di Argentina. Con una pista asciutta in alcune zone ...

MotoGP d'Argentina : Miller in 'pole' - Marquez sesto : Pure il campione del mondo ha tentato la scommessa slick, ma non ha avuto il coraggio di portarla sino in fondo, rientrando ai box per cambiare moto e tornare alle rain. Diversi big sono finiti nelle ...

MotoGP Argentina - Miller : «Sono stato pulito e calmo» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Ho fatto un ultimo giro impressionante. Il giro precedente ho fatto un errore e ho perso tempo, quindi in quello successivo sono stato pulito, calmo, mi sono concentrato sulla ...