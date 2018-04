MotoGp Argentina | Jarvis | «Rossi ha paura di Marquez»

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Con queste condizioni poteva solo andare peggio» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Sapevamo che sull'asciutto avremmo avuto problemi. Siamo lenti da venerdì. Con queste condizioni, poi, poteva solo andare peggio ', sono queste le prime dichiarazioni di Andrea ...

MotoGp Argentina - Jarvis : «Rossi ha paura di scendere in pista con Marquez» : Dobbiamo risolvere questa situazione non solo per noi, ma per lo sport. Non mi interessa di parlare della Honda. Marquez ha provato ad entrare per chiedere scusa, ma non era il momento per farlo '. ...

MotoGp - Gp Argentina : Marquez stende Rossi - il pesarese rifiuta le scuse Video : Video contatto Marc Marquez Vs Valentino Rossi #Marquez entra duro #Rossi a terra L'episodio clou dell' #ArgentinaGP #Gasado @MotoGP #SkyMotori pic.twitter.com/e2Lwb4tmtJ - Sky Sport MotoGP" , @...

Andrea Dovizioso - MotoGp GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGp - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGp in Argentina : vince Crutchlow. Marquez - rimonta folle dopo la penalità : butta a terra Valentino : Cal Crutchlow vince il Gran premio d’Argentina e va in testa al Mondiale di MotoGp dopo due gare. E’ già assurdo così, se non fosse che sul circuito di Termas de Rio Hondo è successo praticamente di tutto. E la colpa, non il merito, è di Marc Marquez, protagonista di una rimonta folle (anche qui l’accezione è tutta negativa) in cui ha rischiato di falciare due-tre avversari prima di riuscirci con Valentino Rossi, colpito mentre ...

