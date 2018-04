Motocross | GP Trentino 2018 | quando gareggia Tony Cairoli? Gli orari e su che canale

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli e Jeffrey Herlings - sfida senza quartiere : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Trentino di MXGP. Si annuncia una domenica di grandi emozioni nelle due gare in programma alle ore 14.15 e alle ore 17.10 sul tracciato di Pietramurata in provincia di Trento. Il leitmotiv della giornata sarà, come ormai consuetudine, l’avvincente duello tra il nostro Tony Cairoli e il giovane sfidante olandese Jeffrey Herlings, ovvero i due dominatori di questo primo scorcio di campionato, in fuga ...

Motocross/ Gp Trentino 2018 info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Pietramurata) : diretta Motocross Gp Trentino 2018 info streaming video e tv a Pietramurata: orario e risultato live della quarta gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 8 aprile).(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:20:00 GMT)

Motocross - GP Trentino 2018 : Jeffrey Herlings batte Antonio Cairoli nella Qualifying Race di MXGP : Il primo round della sfida tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli nel GP del Trentino va all’olandese. Il 23enne della KTM ha infatti vinto la Qualifying Race sul circuito di Pietramurata da dominatore puro. Herlings, già il più veloce nelle prove cronometrate del mattino, è scattato meglio di tutti dal cancelletto di partenza, facendo gara solitaria. Il suo vantaggio su Cairoli è infatti cresciuto gradualmente, fino a raggiungere i ...

garda trentino * Mxgp di Motocross : al via la manifestazione a Pietramurata il 7 e 8 aprile - : Per capire la portata di questa festa del motociclismo agonistico e del mondo che gli ruota intorno bastano alcuni dati: sono previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, ...

Motocross - GP Trentino 2018 : Antonio Cairoli punta sulla gara di casa per distanziare Jeffrey Herlings : Quarto appuntamento in un solo mese per il Mondiale MXGP 2018 per un inizio di campionato tutto d’un fiato. Questo fine settimana sarà Pietramurata a prendere la scena per il Gran Premio del Trentino 2018. Sui 1660 metri del tracciato dal fondo solido tornerà all’ordine del giorno la grande sfida tra il nostro Antonio Cairoli e l’olandese Jeffrey Herlings che, per il momento, stanno monopolizzando vittorie e classifica generale ...

Motocross - GP Trentino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Pietramurata : Sabato 7 aprile Qualifying Races MX2 e MXGP Domenica 8 aprile Gare MX2 e MXGP