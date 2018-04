Moto3 | Bezzecchi show Il GP di Argentina parla italiano

Moto3 Argentina : Marco Bezzecchi riporta la KTM alla vittoria : TERMAS DE RIO HONDO - In Moto3 è l'italiano Marco Bezzecchi su KTM ad aggiudicarsi il GP d'Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2018. Partito in prima fila, dietro Tony Arbolino , che ha ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica gara. Domina Marco Bezzecchi! Sul podio anche Fabio Di Giannantonio : La gara di Moto3 del GP di Argentina ha parlato decisamente italiano. Marco Bezzecchi ha Dominato sul circuito di Termas de Río Hondo, vincendo d’autorità la sua prima gara in carriera. Sul podio con lui lo spagnolo Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) e Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3), secondo e terzo al termine di una lotta durata sin dal primo giro. A regnare, però, è stato ancora una volta il meteo, come già per tutto il ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Arbolino POLE!!!! Bezzecchi secondo! E' festa italiana nel time-attack!! : Sarà, dunque, la grande occasioni per i nostri portacolori? Enea Bastianini ha chiuso il venerdì , clicca qui per la cronaca, con il miglior tempo assoluto, ma Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche. Tony Arbolino in pole position davanti a Marco Bezzecchi! : Altro giro, altra pole italiana in Moto3. Tony Arbolino partirà davanti a tutti domani nella gara del GP di Argentina. Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers ha approfittato alla grande delle particolari condizioni meteo di Termas de Río Hondo, stampando il miglior tempo in 1’53″782. La qualifica è stata infatti condizionata dalle temperature basse e dal tracciato ancora umido per le gocce di pioggia scese nel corso della ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marco Bezzecchi davanti a tutti - bene Bastianini : Italiani protagonisti nelle prime prove libere della Moto3 nel GP di Argentina a Termas de Rio Hondo. Marco Bezzetti riporta in auge la Ktm, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1’52″190, rifilando ben 347 millesimi al malese Adam Noroddin (Honda). Il 19enne di Rimini era stato il primo pilota a scendere in pista. Gradualmente ha affinato la messa a punto della sua moto, rivelandosi molto competitivo anche sulla distanza. Buono ...