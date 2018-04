Morde la testa di un capretto e posta il video su Fb | ' Ecco come divorarla' Denunciato

Morde un capretto vivo in testa poi pubblica il video su Facebook : rischia 30mila euro di multa : Un uomo calabrese di 38 anni ha azzannato un capretto ancora vivo in testa poi ha pubblicato il video su Facebook, scatenando le giuste proteste degli animalisti.Continua a leggere

